რუსეთი ნამდვილად არ იქნება ჩვენი სახლის ბატონ-პატრონი – ზელენსკი ჰოლოდომორის შესახებ უკრაინელებს მიმართავს

ვოლოდიმირ და ელენა ზელენსკები მიმართვას ავრცელებენ მთელ მსოფლიოში მყოფი უკრაინელებისადმი. უკრაინის პრეზიდენტის სოციალური მედიის გვერდებზე გამოქვეყნდა მიმართვა ჰოლოდომორის ტკივილსა და ერთიანობაზე.
„დღეს, 16:00 საათზე, სადაც უკრაინელები არიან, ფანჯრებთან ხსოვნის სანთლები აინთება. კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი დანაშაულის მსხვერპლთა შესახებ ხსოვნის ეს მილიონობით მტკიცებულება იტყვის, რომ უკრაინელები არ ივიწყებენ ჰოლოდომორით დაღუპულ მილიონობით ადამიანს და არასდროს აპატიებენ მოსკოვს ამ გენოციდს.
ჩვენ ყველამ ვიცით, როგორ და რატომ დაიღუპა მილიონობით ჩვენი მოქალაქე, შიმშილით დაიღუპა, მილიონობით არ დიბადა. და ჩვენ კვლავ ვიცავთ თავს რუსეთისგან, რომელიც არ შეცვლილა და კვლავ მოაქვს სიკვდილი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანები საკუთარი თავის დაცვაში, ისევე როგორც გავერთიანდით ჩვენი ეროვნული მეხსიერების შენარჩუნებაში.
მარადიული ხსოვნა ჰოლოდომორის გენოციდის ყველა მსხვერპლს. დღეს, 16:00 საათზე, სადაც არ უნდა იყოთ – უკრაინაში თუ მის ფარგლებს გარეთ – აანთეთ სანთელი თქვენს ფანჯარასთან, ყველა იმ ბავშვის, ქალისა და კაცის ხსოვნისთვის, ვინც ხელოვნური შიმშილით დაიღუპა.
ჩვენ ვიცავდით, ვიცავთ და ყოველთვის დავიცავთ უკრაინას, რადგან ჩვენი სახლი მხოლოდ აქ არის. რუსეთი კი ნამდვილად არ იქნება ჩვენი სახლის ბატონ-პატრონი“ – წერია უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის ფეისბუქ გვერდზე.
ჰოლოდომორი (უკრ. Голодомор, შიმშილით სიკვდილი) არის მასობრივი შიმშილობა, რომელსაც წინ უძღოდა ძალადობრივი მეთოდებით იზოლირებული უკრაინელებისთვის საკვების სრული კონფისკაცია, რომელმაც 1933 წლის პირველ ნახევარში უკრაინის უდიდესი ტერიტორია მოიცვა. ჰოლოდომორმა მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა – ზოგიერთი მონაცემებით 10 მილიონი უკრაინელიც კი დაიღუპა შიმშილობით.
2008 წლის 23 ოქტომბერს ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელმაც ჰოლოდომორი კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად ცნო.