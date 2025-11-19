ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ მზია ამაღლობელის სააპელაციო განაჩენს

მზია ამაღლობელის საქმეზე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს მისი ადვოკატები უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ 18 ნოემბერს ძალაში დატოვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი – 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
მზია ამაღლობელის ადვოკატებს სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი 2 კვირის ვადაში ჩაბარდებათ. ამის შემდეგ მათ კიდევ 2 კვირა აქვთ იმისათვის, რომ სააპელაციოს გადაწყვეტილება უზენაესში გაასაჩივრონ.
როგორც „ბათუმელებს“ მზია ამაღლობელის ადვოკატმა, ჯუბა ქათამაძემ განუმარტა, პროცედურულად დაცვის მხარის და პროკურატურის საჩივრები ჯერ შევა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში, რის შემდეგაც მხარეებს ვადა მიეცემათ შესაგებელის წარდგენისათვის. საბოლოოდ, საკასაციო საჩივრები, შესაგებელი და სრულად საქმე გაიგზავნება უზენაეს სასამართლოში.
კანონის მიხედვით, უზენაეს სასამართლოში საქმის შესვლიდან დაიწყება ვადის ათვლა.
უზენაეს სასამართლოს 6 თვე აქვს საქმის განსახილველად და საბოლოო გადაწყვეტილების გამოსატანად.