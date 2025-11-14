ბათუმში, ანგისის ქუჩაზე, ევკალიპტის ხეები ჩააბეტონეს – რას ამბობს მერია

ბათუმში, ანგისის ქუჩაზე, ევკალიპტის და ნაძვის ხეები ჩააბეტონეს.
როგორც ამ ქუჩაზე მცხოვრებმა მოქალაქემ, ლელა ჯაფარიძემ „ბათუმელებს“ უთხრა, ჩაბეტონებული ხეები 10 ნოემბერს შენიშნა პირველად.
„ხეების წინ კორპუსები აშენდა, ალბათ ამ ხეების მოჭრას აპირებენ და ამიტომ დააბეტონეს“ – ამბობს მოქალაქე.
კადრებზე, რომლებიც მოგვაწოდეს, ჩანს 3 ევკალიპტის ხე, რომელთა ფესვებიც მთლიანად ბეტონითაა დაფარული.
მოქალაქის თქმით, ევკალიპტის ხეები 50-ზე მეტი წლის იქნება. „ძალიან არ მინდა, რომ ეს ხეები მოჭრან“ – ამბობს ლელა ჯაფარიძე.
ამავე ქუჩაზე დგას წიწვოვანი ხეებიც, ისინი ნახევრადაა დაბეტონებული.
ვინ ჩააბეტონა ხეები და რატომ არ მოახდინა მერიამ რეაგირება ფაქტზე? – ამ კითხვით ბათუმის მერიას მივმართეთ.
დღეს, 14 ნოემბერს, მერიიდან „ბათუმელებს“ აცნობეს, რომ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის გაფრთხილების საფუძველზე, ანგისის #50-ში მწვანე ნარგავების ჩაბეტონების ფაქტზე „გააფრთხილეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებმაც განახორციელეს სამართალდარღვევა“.
„ბეტონის საფარი უკვე გაწმენდილია ხე-მცენარეების ირგვლივ, თავად სამართალდამრღვევების მიერ“ – მოგვწერეს მერიიდან.
