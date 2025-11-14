მთავარი,სიახლეები

ბათუმში, ანგისის ქუჩაზე, ევკალიპტის ხეები ჩააბეტონეს – რას ამბობს მერია

14.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, ანგისის ქუჩაზე, ევკალიპტის და ნაძვის ხეები ჩააბეტონეს.

როგორც ამ ქუჩაზე მცხოვრებმა მოქალაქემ, ლელა ჯაფარიძემ „ბათუმელებს“ უთხრა, ჩაბეტონებული ხეები 10 ნოემბერს შენიშნა პირველად.

„ხეების წინ კორპუსები აშენდა, ალბათ ამ ხეების მოჭრას აპირებენ და ამიტომ დააბეტონეს“ – ამბობს მოქალაქე.

კადრებზე, რომლებიც მოგვაწოდეს, ჩანს 3 ევკალიპტის ხე, რომელთა ფესვებიც მთლიანად ბეტონითაა დაფარული.

მოქალაქის თქმით, ევკალიპტის ხეები 50-ზე მეტი წლის იქნება. „ძალიან არ მინდა, რომ ეს ხეები მოჭრან“ – ამბობს ლელა ჯაფარიძე.

ამავე ქუჩაზე დგას წიწვოვანი ხეებიც, ისინი ნახევრადაა დაბეტონებული.

ამავე ქუჩაზე მდგარი წიწვოვანი ხეების ძირები, ევკალიპტებისგან განსხვავებით სანახევროდაა დაბეტონებული.

ვინ ჩააბეტონა ხეები და რატომ არ მოახდინა მერიამ რეაგირება ფაქტზე? – ამ კითხვით ბათუმის მერიას მივმართეთ.

დღეს, 14 ნოემბერს, მერიიდან „ბათუმელებს“ აცნობეს, რომ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის გაფრთხილების საფუძველზე, ანგისის #50-ში მწვანე ნარგავების ჩაბეტონების ფაქტზე „გააფრთხილეს ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებმაც განახორციელეს სამართალდარღვევა“.

„ბეტონის საფარი უკვე გაწმენდილია ხე-მცენარეების ირგვლივ, თავად სამართალდამრღვევების მიერ“ – მოგვწერეს მერიიდან.

ნახეთ ვიდეო: 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
