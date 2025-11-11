მთავარი,სიახლეები

მზია ამაღლობელის პროცესი პატარა დარბაზში იმართება, სასამართლოს ეზო ჩაკეტეს

11.11.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 11 ნოემბერს, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მზია ამაღლობელის სასამართლო პროცესზე ჟურნალისტებს და სასამართლოზე დასწრების მსურველებს სასამართლოს ეზოს ჭიშკარი ჩაუკეტეს და არათუ დარბაზში, არამედ სასამართლოს ეზოში შესვლის საშუალებაც კი არ მისცეს.

მზია ამაღლობელის სააპელაციო საჩივრის განხილვა 24-ადგილიან მცირე დარბაზში მიმდინარეობს. ჭიშკართან მობილიზებულია პოლიცია.

დღევანდელ სხდომაზე მზია ამაღლობელის ადვოკატი მაია მწარიაშვილი აყენებს შუამდგომლობას დამატებითი მტკიცებულებების დაშვების შესახებ. ის ითხოვს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაბათილებას და მზია ამაღლობელის უდანაშაულოდ ცნობას.

სასამართლო დარბაზში ჟურნალისტებს არ უშვებენ

სხდომის დაწყებისას ადვოკატმა მაია მწარიაშვილმა ჩამოთვალა ის პრიზები, რომელიც პატიმრობაში მყოფ მზია ამაღლობელს გადასცეს ბოლო თვეებში გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა.

ყველა ეს ჯილდო მზია ამაღლობელმა მიიღო როგორც ეთიკური ჟურნალისტიკის, ადამიანის უფლებების დაცვის, თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლისთვის.

ადვოკატმა კახა წერეთელმა გარეთ მყოფი ადამიანების დარბაზში შესვლის შუამდგომლობა დააყენა. მან მოსამართლეს განუმარტა, რომ ბევრი ადამიანია სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსული და მათ უნდა მიეცეთ სხდომაზე დასწრების შესაძლებლობა.

თუმცა, მოსამართლე ნიკოლოზ მარგველაშვილმა ადვოკატს უთხრა, რომ თხოვნას მომდევნო სხდომისთვის გაითვალისწინებენ.

მზია ამაღლობელის სასამართლო სააპელაციო სასამართლოში 13 საათზე დაიწყო.

ნახეთ ვიდეო: 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
