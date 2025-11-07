ბახმაროში კოტეჯების უკანონოდ მშენებლობის გამო 2 პირი დააკავეს

სუს-ის ინფორმაციით, ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ბახმაროში, სახელმწიფო მიწაზე კოტეჯების უკანონო მშენებლობის გამო 2 პირი დააკავეს.
„ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის დაბა ბახმაროში, ასევე სხვა საკურორტო ზონებში, ხშირია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების თვითნებურად დაკავების, თვითნებურად გასხვისებისა და მშენებლობის შემთხვევები. აღნიშნულთან დაკავშირებით, დაკავებულია 2 პირი.
გამოძიებით დადგენილია, რომ დაბა ბახმაროში, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის სარგებლობაში გადაცემისა და შესაბამისი ნებართვის გარეშე, კოტეჯების მშენებლობის სანაცვლოდ, ამავე ტერიტორიაზე კოტეჯების უკანონო მშენებლობაში ჩართულმა ბრალდებულმა ერთ-ერთ მოქალაქეს 11 000 აშშ დოლარი მოსთხოვა და აღნიშნული თანხიდან მოითხოვა 7 ათასი დოლარის წინასწარ გადაცემა.
მისი დაპირებით, თანხის გადაცემის შემდეგ შესაძლებელი იქნებოდა კოტეჯის უკანონოდ აშენება, რის გამოც, მშენებლობის პროცესში, ასევე, მისი დასრულების შემდეგ მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მხრიდან მოქალაქეს პრობლემა არ შეექმნებოდა.
2025 წლის 5 ნოემბერს, მოთხოვნის შესაბამისად, მოქალაქემ ბრალდებულს წინასწარ გადასცა 7 ათასი დოლარი. თანხის გადაცემის შემდეგ ბრალდებული შეხვდა აიპი კურორტ ბახმაროს დირექტორის მოადგილეს, რომელიც საქმის კურსში იყო დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ.
მას შესთავაზა სახელმწიფო ტერიტორიაზე უკანონო მშენებლობის მფარველობის სანაცვლოდ თანხის ნაწილის გადაცემა. თუმცა, „ბახმაროს“ დირექტორის მოადგილემ ვეღარ გაბედა თანხის აღება, მიზეზად კი მუნიციპალიტეტის ახალი ხელმძღვანელობა დაუსახელა.
მასთან დაშორების შემდეგ, „ბახმაროს“ დირექტორის მოადგილემ სამართალდამცავებს არ შეატყობინა მისთვის მძიმე დანაშაულის ჩადენის შესახებ.
საქმეზე ჩატარებულია ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და მოპოვებულია დანაშაულის ამსახველი აუდიო-ვიდეო მტკიცებულებები“-აცხადებს სუს-ი.
უწყების ინფორმაციით, გამოძიება სსსკ-ის 19/180-ე მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით და 376-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს რაც დიდი ოდენობით თაღლითობის მცდელობასა და მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს და სასჯელის სახით 6-იდან 9 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.