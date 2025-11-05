არ გამოგრჩეთ მოსწავლის ბარათის შეთავაზებები მრავალფეროვან კატეგორიებში

თიბისის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ახალ თაობაზე ზრუნვა და მათი განვითარების ხელშეწყობაა. მოსწავლის ბარათი კი, ამ მიზნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მრავალფეროვანი შეთავაზებებით, მოსწავლეებს თუ მათ მშობლებს ყოველდღიურობას უმარტივებს.
წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, კვება, გართობა- ყველაფერი ის, რაც სკოლის მოსწავლეებს სჭირდებათ, ახლა მოსწავლის ბარათის მიმდინარე შეთავაზებებშია თავმოყრილი.
- კვება
31 დეკემბრის ჩათვლით, მოსწავლის ბარათის მფლობელები Wendy’s-ის, Subway-ის და Dunkin-ის ფიზიკურ ობიექტებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, გადახდილი თანხის 20%-ს (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარს, სამივე ობიექტში ერთად) მომენტალურად დაიბრუნებენ.
შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.
- გართობა
ასევე, მოსწავლის ბარათით გადახდისას, ყოველდღე, 20% ქეშბექს დაიბრუნებთ (თვეში მაქსიმუმ 30 ლარს, სამივე ობიექტში ერთად) კავეას და ამირანის კინოთეატრებში, Cavea.ge-ზე ან Kinoafisha.ge-ზე ბილეთების შეძენისას.
შეთავაზებით სარგებლობისთვის აუცილებელია, გადაიხადოთ თიბისის პოს-ტერმინალზე ან თიბისის საგადახდო არხით. შეთავაზება არ ვრცელდება Apple Pay/ Google Pay გადახდებზე.
შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.
- საკანცელარიო
მოსწავლის ბარათით თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, 20% ქეშბექს ყოველდღე დაიბრუნებთ (ოთხივე ობიექტში ერთად, თვეში ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარი): ბიბლუსის, სულაკაურის გამომცემლობის, მინისოს და ორგსერვისის ფიზიკურ ობიექტებშიც. შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.
მშობელს მოსწავლისთვის ბარათის აღება შეუძლია, tbc.ge-ზე ან თიბისის ნებისმიერ ფილიალში. თიბისის მობაილბანკი უკვე მოსწავლეებისთვისაცაა, ამიტომ ბარათის აღების შემდეგ, თქვენი საყვარელი ობიექტების შეთავაზებები, სწორედ აქ უნდა დაათვალიეროთ.