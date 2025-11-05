რეკლამა,სიახლეები

არ გამოგრჩეთ მოსწავლის ბარათის შეთავაზებები მრავალფეროვან კატეგორიებში

05.11.2025 •
არ გამოგრჩეთ მოსწავლის ბარათის შეთავაზებები მრავალფეროვან კატეგორიებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ახალ თაობაზე ზრუნვა და მათი განვითარების ხელშეწყობაა. მოსწავლის ბარათი კი, ამ მიზნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც მრავალფეროვანი შეთავაზებებით, მოსწავლეებს თუ მათ მშობლებს ყოველდღიურობას უმარტივებს.

წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, კვება, გართობა- ყველაფერი ის, რაც სკოლის მოსწავლეებს სჭირდებათ, ახლა მოსწავლის ბარათის მიმდინარე შეთავაზებებშია თავმოყრილი.

  • კვება

31 დეკემბრის ჩათვლით, მოსწავლის ბარათის მფლობელები Wendy’s-ის, Subway-ის და Dunkin-ის ფიზიკურ ობიექტებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, გადახდილი თანხის 20%-ს (თვეში ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარს, სამივე ობიექტში ერთად) მომენტალურად დაიბრუნებენ.

შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.

  • გართობა

ასევე, მოსწავლის ბარათით გადახდისას, ყოველდღე, 20% ქეშბექს დაიბრუნებთ (თვეში მაქსიმუმ 30 ლარს, სამივე ობიექტში ერთად) კავეას და ამირანის კინოთეატრებში, Cavea.ge-ზე ან Kinoafisha.ge-ზე ბილეთების შეძენისას.

შეთავაზებით სარგებლობისთვის აუცილებელია, გადაიხადოთ თიბისის პოს-ტერმინალზე ან თიბისის საგადახდო არხით. შეთავაზება არ ვრცელდება Apple Pay/ Google Pay გადახდებზე.

შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.

  • საკანცელარიო

მოსწავლის ბარათით თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, 20% ქეშბექს ყოველდღე დაიბრუნებთ (ოთხივე ობიექტში ერთად, თვეში ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარი): ბიბლუსის, სულაკაურის გამომცემლობის, მინისოს და ორგსერვისის ფიზიკურ ობიექტებშიც. შეთავაზების დეტალური პირობებს სანახავად გადადით ბმულზე.

მშობელს მოსწავლისთვის ბარათის აღება შეუძლია, tbc.ge-ზე ან თიბისის ნებისმიერ ფილიალში.  თიბისის მობაილბანკი უკვე მოსწავლეებისთვისაცაა, ამიტომ ბარათის აღების შემდეგ, თქვენი საყვარელი ობიექტების შეთავაზებები, სწორედ აქ უნდა დაათვალიეროთ.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
Le Meridian Batumi- თიბისი ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის
Le Meridian Batumi- თიბისი ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის
თიბისის მხარდაჭერით განახლებული ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმი იხსნება
თიბისის მხარდაჭერით განახლებული ლადო ასათიანის სახლ-მუზეუმი იხსნება
თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში
თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში
თიბისის მიმდინარე მრავალფეროვანი შეთავაზებები
თიბისის მიმდინარე მრავალფეროვანი შეთავაზებები

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 30 ივლისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 1 სექტემბერი

ახალი ფორმის პირადობის მოწმობის გაცემის ვადა კიდევ გადაწიეს 05.11.2025
ახალი ფორმის პირადობის მოწმობის გაცემის ვადა კიდევ გადაწიეს
ბათუმის თეატრის დირექტორად დანიშნეს კოტე მჟავია, რომელსაც „ცნობილ თამადას“ უწოდებენ 05.11.2025
ბათუმის თეატრის დირექტორად დანიშნეს კოტე მჟავია, რომელსაც „ცნობილ თამადას“ უწოდებენ
არ გამოგრჩეთ მოსწავლის ბარათის შეთავაზებები მრავალფეროვან კატეგორიებში 05.11.2025
არ გამოგრჩეთ მოსწავლის ბარათის შეთავაზებები მრავალფეროვან კატეგორიებში
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი 05.11.2025
ბათუმი-სარფის გზის მშენებლობაზე ტენდერი გამოცხადებულია – გზების დეპარტამენტი
„ლიკვიდირებულია ერთი თავდამსხმელი, სპეცრაზმელი დაიჭრა“ – შსს აცხადებს, რომ 34 პირი დააკავა 05.11.2025
„ლიკვიდირებულია ერთი თავდამსხმელი, სპეცრაზმელი დაიჭრა“ – შსს აცხადებს, რომ 34 პირი დააკავა
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ნოემბერი 05.11.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 ნოემბერი