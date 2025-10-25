მთავარი,სიახლეები

25.10.2025 •
გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი პინა პიჩერნო ირაკლი კობახიძეს და შალვა პაპუაშვილს მიმართავს.

„მივიღე ღრმად შემაშფოთებელი ცნობა, რომ საქართველოში დაპატიმრებული ჟურნალისტისა და სახაროვის პრემიის ლაურეატის, მზია ამაღლობელის მხედველობა დრამატულად გაუარესდა: დღეისთვის მას ერთ თვალში მხოლოდ 1 პროცენტი მხედველობა აქვს, ხოლო მეორეში – 10%.

პენიტენციური სისტემის მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებს შეუქცევად გაუარესებას.

სასწრაფოდ მივმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, გაათავისუფლონ იგი სანამ გვიანი არ არის მისი დარჩენილი მხედველობის საზღვარგარეთ მკურნალობის გზით შენარჩუნების მცდელობა,“ – ნათქვამია პინა პიჩერნოს განცხადებაში, რომელსაც ის პლატფორმა X-ზე აქვეყნებს და შალვა პაპუაშვილსა და ირაკლი კობახიძეს ნიშნავს.

მზია ამაღლობელის მხედველობის გაუარესების შესახებ ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა მაია მწარიაშვილმა ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას გაავრცელა.

მაია მწარიაშვილის თქმით, რომელიც ეყრდნობოდა პენიტენციური დაწესებულების მიერ ჩატარებულ სამედიცინო კვლევას, ციხეში მზია ამაღლობელის მხედველობის მდგომარეობა დრამატულად გაუარესდა. მან ფაქტობრივად დაკარგა მხედველობა ერთ თვალში, მეორეში კი მხოლოდ 10% დარჩა.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
