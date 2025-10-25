გაათავისუფლეთ მზია ამაღლობელი – ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტის მიმართვა

ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი პინა პიჩერნო ირაკლი კობახიძეს და შალვა პაპუაშვილს მიმართავს.
„მივიღე ღრმად შემაშფოთებელი ცნობა, რომ საქართველოში დაპატიმრებული ჟურნალისტისა და სახაროვის პრემიის ლაურეატის, მზია ამაღლობელის მხედველობა დრამატულად გაუარესდა: დღეისთვის მას ერთ თვალში მხოლოდ 1 პროცენტი მხედველობა აქვს, ხოლო მეორეში – 10%.
პენიტენციური სისტემის მიერ ჩატარებული კვლევები ადასტურებს შეუქცევად გაუარესებას.
სასწრაფოდ მივმართავ საქართველოს ხელისუფლებას, გაათავისუფლონ იგი სანამ გვიანი არ არის მისი დარჩენილი მხედველობის საზღვარგარეთ მკურნალობის გზით შენარჩუნების მცდელობა,“ – ნათქვამია პინა პიჩერნოს განცხადებაში, რომელსაც ის პლატფორმა X-ზე აქვეყნებს და შალვა პაპუაშვილსა და ირაკლი კობახიძეს ნიშნავს.
მზია ამაღლობელის მხედველობის გაუარესების შესახებ ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა მაია მწარიაშვილმა ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას გაავრცელა.
მაია მწარიაშვილის თქმით, რომელიც ეყრდნობოდა პენიტენციური დაწესებულების მიერ ჩატარებულ სამედიცინო კვლევას, ციხეში მზია ამაღლობელის მხედველობის მდგომარეობა დრამატულად გაუარესდა. მან ფაქტობრივად დაკარგა მხედველობა ერთ თვალში, მეორეში კი მხოლოდ 10% დარჩა.
