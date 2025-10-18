„მზია ამაღლობელი არამხოლოდ მამაცი ჟურნალისტი, არამედ ევროპული მომავლისთვის მებრძოლი ქართველი ერის სიმბოლოა“ – ევროპარლამენტარი

„მზია ამაღლობელი არამხოლოდ მამაცი ჟურნალისტი, არამედ დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის მებრძოლი ქართველი ერის სიმბოლოა. ამ ტურბულენტურ დროში ის გვიზგავნის მესიჯს ყველა ჩვენთაგანს: „იბრძოლეთ, სანამ გვიანი არ არის”, – წერს ევროპის სახალხო პარტიის [EPP]-ის წარმომადგენელი დეპუტატი რასა იუკნევიჩიანე.
ბათუმელები/ნეტგაზეთის თანადამფუძნებელი და დირექტორი, მზია ამაღლობელი სახაროვის პრემიის ფინალისტების სიაშია.
16 ოქტომბერს ევროპარლამენტში სახაროვის პრემიის ფინალისტების გამოვლენისთვის ჩატარებული კენჭისყრის მიხედვით, მზია ამაღლობელთან ერთ ნომინაციაშია ასევე პატიმარი ჟურნალისტი ბელარუსიდან ანდჟეი პოჩობუტი. მზია და პოჩობუტი ნომინაციაზე ევროპარლამენტის ყველაზე დიდმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა (EPP) წარადგინა.
ევროპარლამენტის მიერ გავრცელებული პრესრელიზის თანახმად, ფინალისტების მოკლე სიაში შედიან:
⭕️ “პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტები, რომლებიც იბრძვიან თქვენი და ჩვენი თავისუფლებისთვის”- ანდჟეი პოჩობუტი ბელორუსიიდან და მზია ამაღლობელი საქართველოდან
⭕️ ჟურნალისტები და ჰუმანიტარული დახმარების მუშაკები პალესტინასა და ყველა კონფლიქტურ ზონაში, რომლებსაც წარმოადგენენ პალესტინის ჟურნალისტთა სინდიკატი, წითელი ნახევარმთვარე და UNRWA;
⭕️ სერბი სტუდენტები.