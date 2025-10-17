საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთმა მოსამართლემ თანამდებობა დატოვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ ირინე იმერლიშვილმა უფლებამოსილება შეიწყვიტა.
“ირინე იმერლიშვილს საკუთარი განცხადების საფუძველზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს განკარგულებით N2, 2025 წლის 20 ოქტომბრიდან, ვადაზე ადრე შეუწყდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება,” – ნათქვამია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ რელიზში.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უახლოეს დღეებში შევა სარჩელი რითაც “ქართული ოცნება” იმ პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას აპირებს, რომლებსაც „კოლექტიური ნაცმოძრაობის“ ქვეშ მოიაზრებს.
ირინე იმერლიშვილი იმ მოსამართლეებს შორისაა, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში ლიეტუვამ დაასანქცირა.
ირინე იმერლიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ 2016 წლის 12 სექტემბერს დაინიშნა. მას უფლებამოსილების ვადა 2026 წელს ეწურებოდა.
საკონსტიტუციო სასამართლოში იმერლიშვილის გადადგომის შემდეგ 7 მოსამართლე დარჩა: ვასილ როინიშვილი, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, გიორგი კვერენჩხილაძე, მანანა კობახიძე, თეიმურაზ ტუღუში და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე რევაზ ნადარაია.
