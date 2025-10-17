მთავარი,სიახლეები

საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთმა მოსამართლემ თანამდებობა დატოვა

საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთმა მოსამართლემ თანამდებობა დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ ირინე იმერლიშვილმა უფლებამოსილება შეიწყვიტა.

“ირინე იმერლიშვილს საკუთარი განცხადების საფუძველზე, საკონსტიტუციო სასამართლოს განკარგულებით N2, 2025 წლის 20 ოქტომბრიდან, ვადაზე ადრე შეუწყდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილება,” – ნათქვამია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ რელიზში.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში უახლოეს დღეებში შევა სარჩელი რითაც “ქართული ოცნება” იმ პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას აპირებს, რომლებსაც „კოლექტიური ნაცმოძრაობის“ ქვეშ მოიაზრებს.

ირინე იმერლიშვილი იმ მოსამართლეებს შორისაა, რომელიც მიმდინარე წლის აპრილში ლიეტუვამ დაასანქცირა.

ირინე იმერლიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ 2016 წლის 12 სექტემბერს დაინიშნა. მას უფლებამოსილების ვადა 2026 წელს ეწურებოდა.

საკონსტიტუციო სასამართლოში იმერლიშვილის გადადგომის შემდეგ 7 მოსამართლე დარჩა: ვასილ როინიშვილი, ევა გოცირიძე, გიორგი თევდორაშვილი, გიორგი კვერენჩხილაძე, მანანა კობახიძე, თეიმურაზ ტუღუში და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე რევაზ ნადარაია.

„ოცნებამ“ მიიღო კანონი, რომლითაც კონკრეტულ პირებს პოლიტიკური საქმიანობას აუკრძალავს

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ვხედავთ, როგორ გუდავენ უნივერსიტეტებს – მანანა რატიანი „ოცნების" განათლების რეფორმაზე
საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთმა მოსამართლემ თანამდებობა დატოვა
Sixteen More Arrested in Connection with October 4 Events, Total Detainees Now 62
„პროტესტის უფლება გვერთმევა, მე ვეღარ ავიღებ აქციებზე პასუხისმგებლობას" – თამაზ ბაკურიძე
თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში
Garibashvili, Liluashvili, Partskhaladze – Former Officials' Homes Raided: Electronic Devices, Documents, and Large Sums of Cash Seized