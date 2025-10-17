თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში

თიბისი კონცეპტი მომხმარებლებს დასვენების კატეგორიაში მუდმივად მრავალფეროვან შეთავაზებებს სთავაზობს. მიმდინარე შეთავაზებების უმრავლესობა კახეთშია, სადაც განსაკუთრებული პირობებით დასვენების შესაძლებლობა სხვადასხვა ტიპის სასტუმროებში გექნებათ.
სასტუმროების სელექცია კახეთში:
- ამბასადორი კაჭრეთი
10 ნოემბრის ჩათვლით, ამბასადორი კაჭრეთის ნომრის დაჯავშნისას, მომხმარებლები 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ.
- სილქ ჰოსფითალითის შერჩეული სასტუმროები
წინანდლის მამული, სასტუმრო რადისონ ქოლექშენი – დაჯავშნეთ ოთახი წინანდლის მამულის, რადისონ ქოლექშენის სასტუმროში და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად;
პარკ ჰოტელ წინანდალი – დაჯავშნეთ ოთახი სასტუმრო პარკ ჰოტელში და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად.
სილქ ჰოსფითალითის სასტუმროებში შეთავაზება მოქმედებს 31 ოქტომბრის ჩათვლით, კვირის ნებისმიერ დღეს.
- ჰოლიდეი ინნ თელავი
თიბისი კონცეპტის შეთავაზების ფარგლებში, 1 დეკემბრამდე, შესაძლებლობა გაქვთ, ისარგებლოთ 20%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი კატეგორიის ოთახზე.
- ჰამო მუხრანი
31 ოქტომბრის ჩათვლით, სასტუმროში- ჰამო მუხრანი, თიბისი კონცეპტ ბარათით გადახდისას, 2 ღამის ღირებულება 360 ლარია.
- შატო მერე
დაჯავშნეთ ოთახი სასტუმროში- შატო მერე და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად.
- ყვარლის ტბა
თიბისი კონცეპტის შეთავაზების ფარგლებში, 25 დეკემბრის ჩათვლით, შესაძლებლობა გაქვთ, ისარგებლოთ 30%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი კატეგორიის ოთახზე.
აღნიშნულ სასტუმროებში არსებული შეთავაზებებით სარგებლობას, თიბისი კონცეპტის ნებისმიერი ბარათის მფლობელები შეძლებენ.
სასტუმროების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ჯავშნებისათვის, თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები კონცეპტ ასისტენტს უნდა დაუკავშირდნენ.
შეთავაზებების დეტალები იხილეთ ბმულზე.