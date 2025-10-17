რეკლამა,სიახლეები

თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში

17.10.2025 •
თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი კონცეპტი მომხმარებლებს დასვენების კატეგორიაში მუდმივად მრავალფეროვან შეთავაზებებს სთავაზობს. მიმდინარე შეთავაზებების უმრავლესობა კახეთშია, სადაც განსაკუთრებული პირობებით დასვენების შესაძლებლობა სხვადასხვა ტიპის სასტუმროებში გექნებათ.

სასტუმროების სელექცია კახეთში:

  • ამბასადორი კაჭრეთი

10 ნოემბრის ჩათვლით, ამბასადორი კაჭრეთის ნომრის დაჯავშნისას, მომხმარებლები 30%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ.

  • სილქ ჰოსფითალითის შერჩეული სასტუმროები

წინანდლის მამული, სასტუმრო რადისონ ქოლექშენი – დაჯავშნეთ ოთახი წინანდლის მამულის, რადისონ ქოლექშენის სასტუმროში და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად;

პარკ ჰოტელ წინანდალი – დაჯავშნეთ ოთახი სასტუმრო პარკ ჰოტელში და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად.

სილქ ჰოსფითალითის სასტუმროებში შეთავაზება მოქმედებს 31 ოქტომბრის ჩათვლით, კვირის ნებისმიერ დღეს.

  • ჰოლიდეი ინნ თელავი

თიბისი კონცეპტის შეთავაზების ფარგლებში, 1 დეკემბრამდე, შესაძლებლობა გაქვთ, ისარგებლოთ 20%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი კატეგორიის ოთახზე.

  • ჰამო მუხრანი

31 ოქტომბრის ჩათვლით, სასტუმროში- ჰამო მუხრანი, თიბისი კონცეპტ ბარათით გადახდისას, 2 ღამის ღირებულება 360 ლარია.

  • შატო მერე

დაჯავშნეთ ოთახი სასტუმროში- შატო მერე და მიიღეთ მეორე ოთახი ან მეორე ღამე საჩუქრად.

  • ყვარლის ტბა

თიბისი კონცეპტის შეთავაზების ფარგლებში, 25 დეკემბრის ჩათვლით, შესაძლებლობა გაქვთ, ისარგებლოთ 30%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი კატეგორიის ოთახზე.

აღნიშნულ სასტუმროებში არსებული შეთავაზებებით სარგებლობას, თიბისი კონცეპტის ნებისმიერი ბარათის მფლობელები შეძლებენ.

სასტუმროების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ჯავშნებისათვის, თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები კონცეპტ ასისტენტს უნდა დაუკავშირდნენ.

შეთავაზებების დეტალები იხილეთ ბმულზე.

თიბისის მიმდინარე მრავალფეროვანი შეთავაზებები
თიბისის შეთავაზებები სტუდენტებისთვის
„ავოკადო“ – როგორ იქცა პანდემიის დროს დაბადებული იდეა წარმატებულ ქართულ ბრენდად
თიბისი მობაილბანკით მოსწავლეებიც ისარგებლებენ
ვხედავთ, როგორ გუდავენ უნივერსიტეტებს – მანანა რატიანი „ოცნების“ განათლების რეფორმაზე 17.10.2025
საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთმა მოსამართლემ თანამდებობა დატოვა 17.10.2025
Sixteen More Arrested in Connection with October 4 Events, Total Detainees Now 62 17.10.2025
„პროტესტის უფლება გვერთმევა, მე ვეღარ ავიღებ აქციებზე პასუხისმგებლობას“ – თამაზ ბაკურიძე 17.10.2025
თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები კახეთის სასტუმროებში 17.10.2025
Garibashvili, Liluashvili, Partskhaladze – Former Officials’ Homes Raided: Electronic Devices, Documents, and Large Sums of Cash Seized 17.10.2025
