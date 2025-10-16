თიბისის მიმდინარე მრავალფეროვანი შეთავაზებები

რეკლამა,სიახლეები

16.10.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისი მუდმივად ითვალისწინებს სხვადასხვა ინტერესის მქონე მომხმარებელთა საჭიროებებს და მათზე მორგებულ შეთავაზებებს მრავალფეროვან კატეგორიებში სთავაზობს.

ტრადიციულად, მრავალფეროვანია მიმდინარე შეთავაზებებიც:

  • ონლაინ შოპინგი

26 ოქტომბრის ჩათვლით, Trendyol-ის ვებგვერდზე ან აპლიკაციაში, ახალი თიბისი Mastercard ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ Mastercard ბარათით და ერთგული Mastercard საკრედიტო ბარათით გადახდისას, შერჩეულ პროდუქტებზე მიმდინარე ფასდაკლებებთან ერთად, დამატებით 30%-იან ფასდაკლებას მიიღებთ (მაქსიმუმ 70 ლარი).

  • კვება

31 ოქტომბრის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით McDonald’s -ის მობილურ აპლიკაციაში შეკვეთისას, გადახდილი თანხის 30%, ჯამში მაქსიმუმ 70 ლარი, მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

იმავე ბარათებზე, 16 მარტის ჩათვლით, 20%-იანი ულიმიტო ქეშბექით ისარგებლებთ Fit Meal-ზე შეკვეთისასაც.

  • ტექნიკა

ახალი თიბისი ბარათის, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათის და ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელებს 28 ოქტომბრამდე განსაკუთრებული შეთავაზება დაგხვდებათ ბეკოშიც, სადაც Beko და Grunding ტელევიზორების შეძენის შემთხვევაში, 20%-ს ულიმიტოდ დაიბრუნებთ.

  • სახლი

17-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით-  ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით და ერთგული საკრედიტო ბარათით Laboratory My Home-ში, Kare-ში, Naterial-ში, Myoffice-ში, Sleep & Bed – ში, ასევე ვებგვერდზე Icrhome.ge  გადახდისას, 25% მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

ახალი თიბისი ბარათისა და ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელები ჯამში მაქსიმუმ 400 ლარს, ხოლო თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები- ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით, 500 ლარს დაიბრუნებთ.

ახალი თიბისი ბარათით, ახალი კოცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათებით გადახდისას, განსაკუთრებული შეთავაზებით ისარგებლებთ Nova-ს ფიზიკურ ობიექტებსა და ვებგვერდზეც, სადაც 18-19 ოქტომბერს, გადახდილი თანხის 20% მომენტალურად დაგიბრუნდებათ. ახალი თიბისის ბარათის მომხმარებლები ჯამში მაქსიმუმ 300 ლარს, ხოლო თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები- ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით, 500 ლარს დაიბრუნებთ.

  • გართობა

31 ოქტომბრის ჩათვლით, Cavea.plus-ის ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გამოწერისას, 40%-ს დაიბრუნებთ.

თიბისის მიმდინარე შეთავაზებების პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
