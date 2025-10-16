თიბისის მიმდინარე მრავალფეროვანი შეთავაზებები

თიბისი მუდმივად ითვალისწინებს სხვადასხვა ინტერესის მქონე მომხმარებელთა საჭიროებებს და მათზე მორგებულ შეთავაზებებს მრავალფეროვან კატეგორიებში სთავაზობს.
ტრადიციულად, მრავალფეროვანია მიმდინარე შეთავაზებებიც:
- ონლაინ შოპინგი
26 ოქტომბრის ჩათვლით, Trendyol-ის ვებგვერდზე ან აპლიკაციაში, ახალი თიბისი Mastercard ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ Mastercard ბარათით და ერთგული Mastercard საკრედიტო ბარათით გადახდისას, შერჩეულ პროდუქტებზე მიმდინარე ფასდაკლებებთან ერთად, დამატებით 30%-იან ფასდაკლებას მიიღებთ (მაქსიმუმ 70 ლარი).
- კვება
31 ოქტომბრის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით McDonald’s -ის მობილურ აპლიკაციაში შეკვეთისას, გადახდილი თანხის 30%, ჯამში მაქსიმუმ 70 ლარი, მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.
იმავე ბარათებზე, 16 მარტის ჩათვლით, 20%-იანი ულიმიტო ქეშბექით ისარგებლებთ Fit Meal-ზე შეკვეთისასაც.
- ტექნიკა
ახალი თიბისი ბარათის, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათის და ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელებს 28 ოქტომბრამდე განსაკუთრებული შეთავაზება დაგხვდებათ ბეკოშიც, სადაც Beko და Grunding ტელევიზორების შეძენის შემთხვევაში, 20%-ს ულიმიტოდ დაიბრუნებთ.
- სახლი
17-დან 19 ოქტომბრის ჩათვლით- ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით და ერთგული საკრედიტო ბარათით Laboratory My Home-ში, Kare-ში, Naterial-ში, Myoffice-ში, Sleep & Bed – ში, ასევე ვებგვერდზე Icrhome.ge გადახდისას, 25% მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.
ახალი თიბისი ბარათისა და ერთგული საკრედიტო ბარათის მფლობელები ჯამში მაქსიმუმ 400 ლარს, ხოლო თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები- ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით, 500 ლარს დაიბრუნებთ.
ახალი თიბისი ბარათით, ახალი კოცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათებით გადახდისას, განსაკუთრებული შეთავაზებით ისარგებლებთ Nova-ს ფიზიკურ ობიექტებსა და ვებგვერდზეც, სადაც 18-19 ოქტომბერს, გადახდილი თანხის 20% მომენტალურად დაგიბრუნდებათ. ახალი თიბისის ბარათის მომხმარებლები ჯამში მაქსიმუმ 300 ლარს, ხოლო თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები- ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით, 500 ლარს დაიბრუნებთ.
- გართობა
31 ოქტომბრის ჩათვლით, Cavea.plus-ის ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გამოწერისას, 40%-ს დაიბრუნებთ.
თიბისის მიმდინარე შეთავაზებების პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.