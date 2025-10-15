მთავარი,სიახლეები

„საქართველო არის ფაზაში, როდესაც ავტორიტარიზმის გამყარება ხდება სამართლებრივად“ – სოციოლოგი

15.10.2025 •
„საქართველო არის ფაზაში, როდესაც ავტორიტარიზმის გამყარება ხდება სამართლებრივად“ – სოციოლოგი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი ფეისბუქზე წერს, რომ საქართველო უკვე იმ ფაზაში იმყოფება, როცა ავტორიტარიზმის გამყარება კანონმდებლობით ხდება. „ბათუმელები“ სრულად გთავაზობთ მის ტექსტს:

„საქართველო უკვე შესულია ისეთ ფაზაში, როდესაც ავტორიტარიზმის გამყარება ხდება სამართლებრივად, ანუ კანონების მეშვეობით. ის კანონები, რომლებიც „ოცნებამ“ ბოლო წლებში მიიღო (მაგ., აგენტების შესახებ კანონი) ან რომლის მიღებასაც ახლა აპირებს (მაგ., ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის კანონი) ამყარებს წესრიგს, რომელიც ლეგალურია, მაგრამ ლეგიტიმური (სამართლიანი) აღარ არის.

ასეთ პირობებში, აბსურდული ხდება იმის მტკიცება, რომ ავტორიტარიზმთან ბრძოლა კანონდარღვევის გარეშე შესაძლებელია. აბსოლუტური ძალაუფლების პირობებში, მოთხოვნა – „იმოქმედე კანონების შესაბამისად“, ნიშნავს „კანონიერად აღიარე უსამართლობა“. სწორედ ამაშია ავტორიტარული სამართლის პარადოქსი.

რა, საბჭოთა კავშირში ან ნაცისტურ გერმანიაში ოპოზიციის დევნა კანონით არ იყო გათვალისწინებული? მაგრამ, ცხადია, ეს არ იყო ლეგიტიმური.

ამიტომ, ქართული ოპოზიციური საზოგადოების ბრძოლა დღეს, ყველაფერთან ერთად, უსამართლო კანონების წინააღმდეგ ბრძოლაცაა.

საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს ლეგალური და თან სამართლიანი ბრძოლის გარკვეული სივრცე (დამოუკიდებელი მედიასაშუალებების ფუნქციონირება, სოციალური კამპანიების და საინფორმაციო ინიციატივების განხორციელება, საერთაშორისო ინსტიტუტებზე აპელირება, ინსტიტუციური – მაგ., ომბუდსმენის – მექანიზმების გამოყენება და სხვა).

მაგრამ როცა ეს სივრცე თანდათან და შეუქცევადად იკლებს, ავტორიტარული კანონებისადმი მოქალაქეობრივი დაუმორჩილებლობა ბრძოლის ბუნებრივ გაგრძელებად იქცევა“ – წერს იაგო კაჭკაჭიშვილი.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ
თუ ახალი პოლიტიკური ძალები ვერ გამოჩნდება მალე, ეს შეიძლება დიდხანს ვეღარ მოხერხდეს – ინტერვიუ
რას შეცვლის ოპოზიცია 4 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ
რას შეცვლის ოპოზიცია 4 ოქტომბრის მოვლენების შემდეგ
მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, სუს-ის უფროსის ნათლიმამა და გორული ვისკის საქმე
მინისტრი, მინისტრის მოადგილე, სუს-ის უფროსის ნათლიმამა და გორული ვისკის საქმე
„კადაფიც ამბობდა, რომ თანაგრძნობა არ უნდა გქონდეს“ – ინტერვიუ
„კადაფიც ამბობდა, რომ თანაგრძნობა არ უნდა გქონდეს“ – ინტერვიუ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 5 იანვარი

რუსეთმა ავდიივკა საჰაერო უპირატესობის ხარჯზე აიღო – ISW

კიევი აცხადებს, რომ რუსული Ту-22МЗ უკრაინიდან 300 კილომეტრის დაშორებით ჩამოაგდეს

„მივიღე მუქარისა და შეურაცხმყოფელი შინაარსის შეტყობინება“ – ჟურნალისტი სულხან მესხიძე 15.10.2025
„მივიღე მუქარისა და შეურაცხმყოფელი შინაარსის შეტყობინება“ – ჟურნალისტი სულხან მესხიძე
„საქართველო არის ფაზაში, როდესაც ავტორიტარიზმის გამყარება ხდება სამართლებრივად“ – სოციოლოგი 15.10.2025
„საქართველო არის ფაზაში, როდესაც ავტორიტარიზმის გამყარება ხდება სამართლებრივად“ – სოციოლოგი
აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს 15.10.2025
აჭარაში სუს-ის მიერ დაკავებულებს ბრალი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა-შენახვაზე წარუდგინეს
ბათუმში ორი თვით იზღუდება მოძრაობა პუშკინის ქუჩის მონაკვეთში – მერია 15.10.2025
ბათუმში ორი თვით იზღუდება მოძრაობა პუშკინის ქუჩის მონაკვეთში – მერია
„ოცნების“ ინიციატივა პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვის შესახებ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოა – საია 15.10.2025
„ოცნების“ ინიციატივა პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვის შესახებ კონსტიტუციასთან შეუსაბამოა – საია
ბათუმში მეორე დღეა ზღვაში მაშველები კაცს ეძებენ 15.10.2025
ბათუმში მეორე დღეა ზღვაში მაშველები კაცს ეძებენ