ბათუმელი აქტივისტის და კიდევ 7 დაკავებულის აღკვეთის შეფარდების საკითხს სასამართლო დღეს განიხილავს

დღეს, 11 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთმანეთის პარალელურად მიმდინარეობდა ორი სხდომა, სადაც 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული მორიგი 8 ადამიანისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ. ეს ამ დროისთვის დაკავებული 46 პირიდან ბოლო რვა ადამიანია.
ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სხდომა, რომელსაც მოსამართლე მზია გარშაულიშვილი თავმჯდომარეობს. სხდომაზე ავთანდილ სურმანიძის, ია დარახველიძის, რამაზ მამულაძისა და ხვიჩა გოგოხიას საკითხი განიხილება.
ავთანდილ სურმანიძე ხულოდან არის. ბოლო სამი წელია, ავთანდილ სურმანიძე რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის ომში იბრძვის. არაერთხელ არის დაჭრილი და მიღებული აქვს კონტუზია. თბილისში საკომისიო შემოწმებაზე გასვლისთვის იყო ჩამოსული, რომ შშმ პირის სტატუსი მიეღო და ხარისხი განსაზღვრულიყო.
„არავის მოწოდებას არ მივყოლივარ, ჩემ გვერდით მყოფ ადამიანებს არ ვიცნობ. უკრაინაში ვაპირებდი წასვლას, 3 წელზე მეტია, მე აქ არ ვარ და ვიბრძვი ჩვენი საერთო მომავლისთვის. პირველ აგვისტოს საქართველოში ვიყავი, მაგრამ აქციაზე არ ვყოფილვარ მანამდე, შევუერთდი 4-ში, რადგან იყო მშვიდობიანი აქცია. ვიყავი გზად, ვაპირებდი ლაგოდეხში წასვლას და უკრაინაში წასასვლელად რაღაცების ყიდვას. არაფრის მეშინია, ყველაზე მეტად იმაზე ვნერვიულობ, რომ ასობით კილომეტრი უნდა იარონ ჩემს სანახავად ოჯახის წევრებმა“, — თქვა სასამართლოში ავთანდილ სურმანიძემ.
პროკურატურა იას და ავთანდილს ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას ედავება. დანარჩენებს, ამასთან ერთად, სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობასაც.
ია დარახველიძის ადვოკატმა რევაზ აჭარაძემ სასამართლოში იას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და მისი დიაგნოზის მართვის გაიდლაინი წარმოადგინა.
პროკურორი ქეთევან სონიძე ყველასთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს და ამტკიცებს, რომ ია დარახველიძე, რომელიც კრეატიული დირექტორი/მუსიკოსია და ბერლინში ივენთზე დასასწრებად და დასაორგანიზებლად მიდიოდა, სინამდვილეში მართლმსაჯულებას გაურბოდა.
ცნობილი პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან წუხელ, შუაღამისას გაათავისუფლეს გირაოს გადახდის შემდეგ.
ჩახუნაშვილი პოლიციამ 9 ოქტომბრის საღამოს დააკავა 4 ოქტომბრის საქმეზე. მის დაპატიმრებას დიდი გამოხმაურება მოყვა – არაერთმა ექიმმა დაუჭირა მას მხარი საჯაროდ.
10 ოქტომბერს პროკურატურამ განაცხადა, რომ აღკვეთ ღონისძიებად არა წინასწარ პატირობას, არამედ გირაოს მოითხოვდა, რის შემდეგაც სასამართლომ გუშინ მას 20 000 ლარიანი გირაო შეუფარდა.
მოქალაქეებმა გუშინ საღამოსვე შეაგროვეს გირაოს თანხა, რის გადახდის შემდეგაც ჩახუნაშვილი გაათავისუფლეს.