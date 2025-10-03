მთავარი,სიახლეები

გერმანიის მთავრობამ სწრაფად უნდა იმოქმედოს. მეტი სანქციები – ბუნდესტაგის წევრი საქართველოში რეპრესიებზე

03.10.2025 •
გერმანიის მთავრობამ სწრაფად უნდა იმოქმედოს. მეტი სანქციები – ბუნდესტაგის წევრი საქართველოში რეპრესიებზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანელი პოლიტიკოსი, ბუნდესტაგის წევრი საპარლამენტო ჯგუფიდან „ალიანსი 90/მწვანეები“, ყოფილი მოსამართლე რობინ ვაგენერი საქართველოში დაგეგმილ 4 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ეხმიანება.

„შაბათს, 4 ოქტომბერს, საქართველოში ადგილობრივი არჩევნები გაიმართება. ოპოზიციის დიდი ნაწილი შიშობს, რომ ეს არჩევნები არც თავისუფალი იქნება და არც სამართლიანი – და რომ შედეგი უკვე წინასწარ არის განსაზღვრული. შედეგად, მრავალი ოპოზიციური პარტია ბოიკოტს უცხადებს არჩევნებს და მოუწოდებს არჩევნების დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო აქციებისკენ „ქართული ოცნების“ ავტორიტარული მმართველების წინააღმდეგ.

უკვე რამდენიმე თვეა, „ქართული ოცნება“ აძლიერებს რეპრესიებს მომიტინგეების, ოპოზიციონერებისა და ქვეყნის პროევროპული სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ.

ცნობილი ოპოზიციური პოლიტიკოსები და დამოუკიდებელი ჟურნალისტები დაპატიმრებულნი არიან შეთითხნილი ბრალდებებით. დამოუკიდებელი მედიასაშუალებები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები შევიწროებულნი არიან მუდმივად ახალი მოთხოვნებითა და რეგისტრაციის ვალდებულებებით, რაც მიზნად ისახავს კრიტიკული ხმების გაჩუმებას.

ანტისამთავრობო პროტესტების დროს პოლიციის ძალადობა და თვითნებური დაპატიმრებები ნორმად იქცა.

ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც დაუღალავად აგრძელებს ბრძოლას დემოკრატიისთვის, კანონის უზენაესობისა და მათი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის.

ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოში ყველა პოლიტიკური პატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების: ზურაბ ჯაფარიძისა და ნიკა გვარამიას, ასევე ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის გათავისუფლებისკენ.

გერმანიის მთავრობამ სწრაფად უნდა იმოქმედოს მიმდინარე რეპრესიებზე პასუხისმგებელი პირების მიმართ დამატებითი მიზნობრივი სანქციების დაწესებით და ევროპულ დონეზე ევროკავშირის სანქციების ერთობლივი პაკეტის შემუშავებით. ევროპამ არ უნდა მიატოვოს საქართველოს მოსახლეობა“, – ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელიც რობინ ვაგენერის პრესსამსახურმა გაავრცელა.

რობინ ვაგენერი არაერთხელ გამოეხმაურა განცხადებით საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. ჯერ კიდევ 2024 წლის დეკემბერში მან განაცხადა, რომ საქართველოში აქციის მონაწილეების მიმართ ძალადობაზე პასუხისმგებელ პირებზე მიზანმიმართული სანქციებია საჭირო.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
მზია ამაღლობელის საქმეს სააპელაციო სასამართლო 28 ოქტომბერს განიხილავს
მზია ამაღლობელის საქმეს სააპელაციო სასამართლო 28 ოქტომბერს განიხილავს
„მზია იქცა სიმამაცის ხმად“ – მზია ამაღლობელის ადვოკატის სიტყვა ევროსაბჭოში
„მზია იქცა სიმამაცის ხმად“ – მზია ამაღლობელის ადვოკატის სიტყვა ევროსაბჭოში
რატომ ესხმის თავს „ოცნება“ გერმანიის ელჩს – ინტერვიუ
რატომ ესხმის თავს „ოცნება“ გერმანიის ელჩს – ინტერვიუ
„დიდი პატივისცემა და მადლობა ყველას“ – გერმანიის ელჩი ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარშზე
„დიდი პატივისცემა და მადლობა ყველას“ – გერმანიის ელჩი ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარშზე

უკრაინას არ ვუწესებთ შეზღუდვას F-16-ების რუსეთში გამოყენებაზე – ნიდერლანდების შეიარაღებული ძალები

კიევი აცხადებს, რომ რუსული Ту-22МЗ უკრაინიდან 300 კილომეტრის დაშორებით ჩამოაგდეს

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 2 ივლისი

გერმანიის მთავრობამ სწრაფად უნდა იმოქმედოს. მეტი სანქციები – ბუნდესტაგის წევრი საქართველოში რეპრესიებზე 03.10.2025
გერმანიის მთავრობამ სწრაფად უნდა იმოქმედოს. მეტი სანქციები – ბუნდესტაგის წევრი საქართველოში რეპრესიებზე
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის უარი კუპრაშვილის ბიუროს – „ესაა ნაბიჯი ორგანიზაციის გასანადგურებლად“ 03.10.2025
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის უარი კუპრაშვილის ბიუროს – „ესაა ნაბიჯი ორგანიზაციის გასანადგურებლად“
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 03.10.2025
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
“I Thought of Hanging Myself in My Robe on the Court Building” – Former Supreme Court Judge Speaks About Pressure 03.10.2025
“I Thought of Hanging Myself in My Robe on the Court Building” – Former Supreme Court Judge Speaks About Pressure
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ოქტომბერი 03.10.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 3 ოქტომბერი
„მიფიქრია, მანტიით ჩამოვიკიდებ თავს სასამართლოზე-მეთქი“ – რას ჰყვება უზენაესის ექსმოსამართლე ზეწოლაზე 02.10.2025
„მიფიქრია, მანტიით ჩამოვიკიდებ თავს სასამართლოზე-მეთქი“ – რას ჰყვება უზენაესის ექსმოსამართლე ზეწოლაზე