უკრაინის დაზვერვის ცნობით, რუსეთში „როსგვარდიის“ პოდპოლკოვნიკი გაანადგურეს

უკრაინის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს მებრძოლებმა „როსგვარდიის“ პოდპოლკოვნიკი და კიდევ ორი ოკუპანტი გაანადგურეს – ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს პრესსამსახური ავრცელებს.
„2025 წლის 27 სექტემბერს, უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების სარდლობის კავკასიის განმათავისუფლებელი მოძრაობის მხარდაჭერით ჩატარებული წარმატებული ოპერაციის შედეგად, აგრესორი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე – სტავროპოლის ოლქის ტამბუკანის დასახლებასთან ახლოს, სამი „როსგვარდიელი“ იქნა ლიკვიდირებული“ – წერს უკრაინის დაზვერვა.
ამავე ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ დაღუპულთა შორისაა რუსეთის ეროვნული გვარდიის პოდპოლკოვნიკი, რომელიც სპეცრაზმს, „ავანგარდის“ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. ასევე, ოფიცრის თანაშემწე და მძღოლი.
უკრაინის დაზვერვის მიერ გავრცელებული ვიდეოს თანახმად, ეს დისტანციურად აფეთქებული ასაფეთქებელი ნივთიერებებით მოხდა.