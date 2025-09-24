მთავარი,სიახლეები

მზია ამაღლობელს ჩეხეთში „ფორუმ 2000“-ის საერთაშორისო ჯილდო გადაეცემა

24.09.2025 •
მზია ამაღლობელს ჩეხეთში „ფორუმ 2000“-ის საერთაშორისო ჯილდო გადაეცემა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დამფუძნებელი, ჟურნალისტი და მედიამენეჯერი, მზია ამაღლობელი „ფორუმ 2000-ის“ წლევანდელი ჯილდოს მფლობელია. „ფორუმი 2000“ არის ფონდი და ამავე სახელწოდების კონფერენცია, რომელიც ყოველწლიურად ჩეხეთში, პრაღაში იმართება. 

„წელს „ფორუმ 2000-ის“ საერთაშორისო ჯილდო სიმამაცისა და პასუხისმგებლობისთვის გადაეცემა საქართველოს წინააღმდეგობის მოძრაობას და მის სიმბოლოს, მზია ამაღლობელს, პატივსაცემ ჟურნალისტს და დამოუკიდებელი მედია პლატფორმების „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ დირექტორსა და დამფუძნებელს“ – ნათქვამია „ფორუმ 2000-ის“ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ პრესრელიზში.

ჯილდოს გადაცემის ცერემონია 12-14 ოქტომბერს, პრაღაში კონფერენციის – „ფორუმ 2000“-ის ფარგლებში გაიმართება.

„მზია ამაღლობელი, რომლის საქმიანობაც ადამიანის უფლებებს, კორუფციასთან ბრძოლას და სოციალურ სამართლიანობას ეძღვნება, აღიარებულია, როგორც საქართველოს პირველი ქალი პოლიტიკური პატიმარი და სინდისის პატიმარი ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ“ – აღნიშნულია „ფორუმ 2000“-ის პრესრელიზში, რომელიც ასევე ყურადღებას ამახვილებს მზია ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე:

„მას თვალის დაავადება აწუხებს და ციხეში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. 2025 წლის თებერვლიდან იგი არაერთხელ მოითხოვდა სპეციალიზებულ ოფთალმოლოგიურ კლინიკაში გადაყვანას. სამედიცინო გამოკვლევებმა დაადასტურა, რომ მარჯვენა თვალის ფუნქცია მხოლოდ 10 პროცენტამდე დაეცა, ხოლო მარცხენა თვალით თითქმის ვერ ხედავს. მიუხედავად ექსპერტების რეკომენდაციებისა, იგი სათანადო მკურნალობას ვერ იღებს, რაც მას სიბრმავის რისკის წინაშე აყენებს“.

„მზია ამაღლობელი დიდი ხანია ებრძვის ავტორიტარიზმს, ცენზურასა და პოლიტიკურ შევიწროებას. ის გადაიქცა ერთიანობისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოდ“ – ამბობს „ფორუმ 2000“-ის აღმასრულებელი დირექტორი იაკუბ კლეპალი.

„ფორუმი 2000“ 1996 წელს დაარსდა ჩეხეთის პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველის, იაპონელი ფილანთროპის, იოჰეი სასაკავასა და ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის – ელი ვიზელის ერთობლივი ინიციატივით.

„ფორუმ 2000“-ის საერთაშორისო ჯილდო სიმამაცისა და პასუხისმგებლობისთვის, რომელიც 2021 წელს დაწესდა, ყოველწლიურად გადაეცემა ადამიანებს ან ინსტიტუციებს, რომლებმაც გამოიჩინეს სამოქალაქო სიმამაცე და პირად ინტერესებზე მაღლა დააყენეს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვა.

„ფორუმ 2000“-ის საერთაშორისო ჯილდოს ლაურეატები წინა წლებში იყვნენ: როსიო სან მიგელი, ვენესუელელი იურისტი და ადამიანის უფლებათა დამცველი [2024 წელი]; ვლადიმირ კარა-მურზა, რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, მწერალი და ისტორიკოსი [2023 წელი]; ჟანგ ჟანი, ჩინელი სამოქალაქო ჟურნალისტი და ყოფილი იურისტი [2022 წელი]; კარლ გერშმანი, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დამცველი, „ეროვნული ფონდის დემოკრატიისათვის“ ყოფილი პრეზიდენტი [2021 წელი].

მზია ამაღლობელი 8 თვეზე მეტია უკანონო პატიმარია. 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
