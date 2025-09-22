მთავარი,სიახლეები

უკრაინის დაზვერვის ცნობით, ისტორიაში პირველად გაანადგურეს ორი რუსული ამფიბიური თვითმფრინავი

უკრაინის დაზვერვა აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ყირიმში რუსეთის შეიარაღებული ძალების ორი „Бе-12“, „ჩაიკას“ ტიპის ამფიბიური თვითმფრინავი და კიდევ ერთი „Ми-8“ ვერტმფრენი გაანადგურეს.

დაზვერვის ცნობით, სპეცრაზმმა წყალქვეშა ნავების საწინააღმდეგო ამფიბიურ თვითმფრინავებზე, „Бе-12“-ზე, 21 სექტემბერს მიიტანა იერიში. დღეს, 22 სექტემბერს, უკრაინის დაზვერვამ განაცხადა, რომ ეს იყო „Бе-12“-ის განადგურების პირველი შემთხვევა ისტორიაში.

უკრაინული დაზვერვის ცნობით, რუსული ამფიბიური თვითმფრინავები აღჭურვილია წყალქვეშა ნავების აღმოსაჩენი ტექნიკით და შეიარაღებულია ძვირადღირებული აღჭურვილობით.

უკრაინულმა დაზვერვამ გამოაქვეყნა თვითმფრინავის განადგურების კადრებიც. ოპერაცია უკრაინის სპეციალური დანიშნულების რაზმმა, „მოჩვენებებმა“ შეასრულა.

