უსახლკარო დედები ბათუმის მერიასთან: „მას აძლევენ ბინებს, ვინც მათი მხარდამჭერია“

22.09.2025 •
უსახლკარო დედები ბათუმის მერიასთან: „მას აძლევენ ბინებს, ვინც მათი მხარდამჭერია“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის მოვალეობის შემსრულებელთან, გიორგი ცინცაძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ დღეს, 22 სექტემბერს უსახლკარო დედები. მათი შვილები შშმ პირები არიან.

წლებია უსახლკარო ადამიანებს „ქართული ოცნების“ მთავრობა ყურადღებას არ აქცევს. ამ დრომდე ბათუმის მერიას ან მთავრობას არ შეუმუშავებია პროგრამა, რომელიც დააკმაყოფილებდა ისეთ მოწყვლად ჯგუფს, როგორიცაა სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედები, შშმ პირები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალები… მათ დიდ ნაწილს არ აქვს სამუშაო ადგილი და სტაბილური შემოსავალი, რომ საცხოვრისის მიღების არსებული პროგრამებით ისარგებლონ.

  • „პასუხი მოგვდის მხოლოდ ის, რომ არ არსებობს მსგავსი პროგრამა. ამდენი დაფინანსება სად მიდის, ვის ჯიბეში მიდის?“ – კითხულობს მზიური ბალაძე. ის მარტოხელა დედაა. მისი 35 წლის შვილი შშმ პირია და დამოუკიდებლად ცხოვრება არ შეუძლია.

„ქირას ვერ ვახერხებ, კარდაკარ ვცხოვრობ. 11-ჯერ ვარ ნაოპერაციევი… სიბერე შემომეპარა უკვე. 1984 წლიდან ქუჩაში ვართ.

ვის აძლევენ სარეზერვო ფონდის ბინებს – ნაცნობებით და კლანებით შემოიფარგლებიან. ვინც მათი მხარდამჭერია, მას აძლევენ ბინებს. მე იმას ვნანობ, 2012 წელს რომ „ქართულ ოცნებას“ დავუჭირე მხარი.

ევროპისკენ გზის ჩაკეტვა ნიშნავს იმას, რომ პერსპექტივა საერთოდ აღარ გვექნება,“ – უთხრა მზიური ბალაძემ „ბათუმელებს“.

ქირით უზრუნველყოფას, ან ბინას ითხოვს ილონა ლიჩევსკაიაც. ის ამბობს, რომ მისი ქმარი და სამივე შვილი შშმ პირები არიან. ილონა დევნილთა და განსახლების სამინისტროდან მიღებულ წერილს გვაჩვენებს, რომლის მიხედვითაც, სამინისტრო თანახმაა ილონას ოჯახისთვის ბინა 50 ათას ლარად შეისყიდოს.

„მაგრამ ჩვენ უნდა გვენახა ბინა ამ ფასად, სად ვიპოვო? ვერ ვიპოვეთ ვერსად, ერთოთახიანიც ვერ ვნახე, სად წავიდე?“ – კითხულობს ილონა ლიჩევსკაია და მერიასთან კონკრეტული წინადადება აქვს: „მინახეთ ბინა და შევალ, ან ქირის თანხა გადამიხადეთ“.

„ქირაში კიდევ ისეთი მდგომარეობაა, მორიელები დარბიან, თაგვებიც. 600 ლარს ვიხდით და ასეთი მდგომარეობაა, 700 ლარი გვაქვს სულ სოციალური შემწეობა.

ყველა არჩევნებზე რაღაცას გვპირდებიან, მაგრამ არაფერი გამოდის,“ – ამბობს ილონა ლიჩევსკაია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
