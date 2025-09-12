რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 12 სექტემბერი

უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დღევანდელი მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 12 სექტემბრამდე პერიოდში, რუსეთის არმიის საბრძოლო დანაკარგი არის:
- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 092 780 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +890]
- ტანკი – 11 177 ერთეული [+1]
- ჯავშანტექნიკა – 23 266 ერთეული [+2]
- საარტილერიო სისტემა – 32 668 ერთეული [+40]
- MLRS – 1 485 ერთეული [+2]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 217 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 58 467 ერთეული [+273]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 718 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 61 403 ერთეული [+64]
- სპეცტექნიკა – 3 964 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 11 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 666 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 83 066 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 628 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 25 047 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 591 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 29 471 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 41 520 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
—
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
