ბათუმში პარკირების წესის დარღვევის 46 948 შემთხვევა გამოვავლინეთ – მუნიციპალური ინსპექცია

31.08.2025
ბათუმის მუნიციპალური ინსფექციის ინფორმაციით 2025 წელს ივლისის ჩათვლით ბათუმში პარკირების ზედამხედველობის სამსახურმა 46 948 სამართალდარღვევა გამოავლინა მათ შორის, ყველაზე მეტი, 32 614 – პარკირების საფასურის გადახდის გარეშე დგომა დაფიქსირდა.

ასვე დაფიქსირდა 5264 – ტროტუარზე დგომის შემთხვევა, 4288 – დგომა-გაჩერებისა და სხვა ნიშნების დარღვევა, 3301 – ავტობუსის გაჩერებაზე დგომა, 846 – პარკირების წესის სხვა დარღვევა, 476 – ველობილიკზე არასწორი პარკირება, 159 – შშმ პირის ტრანსპორტისთვის განსაზღვრულ ადგილზე დგომა.

ევაკუაციით საჯარიმოზე გადაუყვანიათ 3177 ავტომობილი.
ჯარიმების ფასი
ბათუმში დგაგენილი მოსაკრებლების მიხედვით ჯერიმების ოდენობა ასე ნაწილდება:
  • პარკირების საფასურის გადახდის გარეშე დგომა – ჯარიმა 10 ლარი
  • ტროტუარზე დგომა – 10 ლარი
  • დგომა-გაჩერებისა და სხვა ნიშნების დარღვევა – 10 ლარი
  • ავტობუსის გაჩერებაზე დგომა – 100 ლარი
  • BUS LANE-ზე დგომა – 100 ლარი
  • ველობილიკზე არასწორი პარკირება – 100 ლარი
  • შშმ პირის ტრანსპორტისთვის განსაზღვრულ ადგილზე დგომა – 200 ლარი
  • შშმ პირისთვის მოწყობილ პანდუსზე გადაადგილების შეფერხება – 200 ლარი

ბათუმის საკრებულომ კი, ქალაქში ავტოსატრანსპორ­ტო სა­შუა­ლების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისას ტრანსპორტირების ხარჯი 2023 წლის დეკემბრიდან 100 ლარით განსაზღვრა.

პარკირების ადგილების დეფიციტი ბათუმისთვის უკვე ნებისმიერ სეზონზე სერიოზული პრობლემაა და ხშირად კონფლიქტის მიზეზიც არის.

მიწისქვეშა და მიწისზედა მრავალდონიანი პარკინგების მოწყობას ითხოვს ბათუმის საკრებულოს ოპოზიცია. ამაზე მათ 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებშიც დაწერეს. ოპოზიციის მოსაზრებით მრავალდონიანი პარკინგების მოწყობა თავად მერიამ უნდა უზრუნველყოს და ისინი ყველასთვის მისაწვდომი უნდა იყოს.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი მხრივ, ბათუმის მერიაც აღიარებს ქალაქში პარკირების ადგილების ნაკლებობას, როგორც გამოწვევას, თუმცა, მეორე მხრივ, საზოგადოების პროტესტის მიუხედავად საკრებულოსთან ერთად ამტკიცებს სამშენებლო პროექტებს, რომლებიც პარკინგების ადგილების მოწყობას, ბინების რაოდენობის პროპორციულად, არ ითვალისწინებს.

