რეკლამა,სიახლეები

არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად

26.08.2025 •
არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არდადეგების შემდგომ სკოლისთვის მომზადება, თითქმის ყველასთვის, მოუსვენრობასთან, პოზიტიური სიახლეების მოლოდინთან და განსაკუთრებულ ემოციებთან არის დაკავშირებული. ასეა, 1 სექტემბრის თარიღიც – მრავალი წლის განმავლობაში, სწავლა ყველგან სწორედ ამ დღეს იწყებოდა. მაშინ იშვიათად თუ იტყოდნენ – „სკოლისთვის ვემზადები“, ძირითადად ყველა 1 სექტემბრისთვის ემზადებოდა.

სწავლა უმეტეს სკოლებში დიდი ხანია, 1 სექტემბერს აღარ იწყება, თუმცა ამ თარიღს წელსაც განსაკუთრებული მოლოდინებით უნდა დაელოდოთ, რადგან თიბისიმ ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის, ტრადიციულად, განსაკუთრებული შეთავაზებები მოგიმზადათ.

1 სექტემბრიდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, მოსწავლის ბარათით თიბისის პარტნიორ ობიექტებში გადახდისას, 40% ქეშბექი (მაქსიმუმ 150 ლარი) მომენტალურად დაგიბრუნდებათ.

თიბისიმ სტუდენტებზეც იზრუნა და უნივერსიტეტისთვის მომზადება მათაც გაუმარტივა. თუ ხარ 18-დან 23 წლამდე და გაქვს ახალი თიბისი ბარათი, ისარგებლე იდენტური შეთავაზებით და მოემზადე უნივერსიტეტისთვის თიბისისთან ერთად.

მოსწავლის ბარათის და ახალი თიბისი ბარათის მომხმარებლებს შეთავაზებები დაგხვდებათ იქ, სადაც ყველაზე მეტად ელოდით:

  • ბიბლუსი
  • სანტა ესპერანსა
  • შაქრო ბაბუა
  • Miniso
  • Reckless (დაიბრუნებთ გადახდილი თანხის 50%-ს, მაქსიმუმ 150 ლარს)
  • Antaris
  • Orgservice
  • IZIPIZI
  • Flormar

ბოლომდე ისიამოვნეთ არდადეგებიდან სკოლამდე პერიოდით და დაიწყეთ, ახალი სასწავლო წელი თქვენთვის სასურველი ნივთებით.

შეთავაზების დეტალებისთვის გადადით ბმულზე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
პირველად საქართველოში – თიბისიმ საბანკო სექტორში გენერაციული ჩატბოტი დანერგა
პირველად საქართველოში – თიბისიმ საბანკო სექტორში გენერაციული ჩატბოტი დანერგა
თემიკო მაჭავარიანმა AI-ის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა –  საქართველოს ნაკრების მხარდამჭერია თიბისი
თემიკო მაჭავარიანმა AI-ის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა –  საქართველოს ნაკრების მხარდამჭერია თიბისი
თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში
თიბისი კონცეპტის და Visa-ს ულიმიტო ქეშბექი სითი მოლში
„საბა“ 2025-ის ფინალისტები ნომინაციაში „საუკეთესო ქართული თარგმანი“ ცნობილია
„საბა“ 2025-ის ფინალისტები ნომინაციაში „საუკეთესო ქართული თარგმანი“ ცნობილია

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 იანვარი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 15 ივლისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 28 ოქტომბერი

რუსმა გენერალმა ტოტლებენმა პირველივე ბრძოლაში უღალატა ერეკლეს – პედაგოგი 26.08.2025
რუსმა გენერალმა ტოტლებენმა პირველივე ბრძოლაში უღალატა ერეკლეს – პედაგოგი
„ისინი არ უსმენენ არავის, გარდა თავისი მხარდამჭერების“ – ოთო ქათამაძის სათქმელი 26.08.2025
„ისინი არ უსმენენ არავის, გარდა თავისი მხარდამჭერების“ – ოთო ქათამაძის სათქმელი
ქობულეთში ზღვაში 1 ადამიანი დაიღუპა 26.08.2025
ქობულეთში ზღვაში 1 ადამიანი დაიღუპა
ლუსტრაციის კანონი შეეხება მათ, ვინც თანამშრომლობდა საბჭოთა და რუსულ სპეცსამსახურებთან – ინტერვიუ 26.08.2025
ლუსტრაციის კანონი შეეხება მათ, ვინც თანამშრომლობდა საბჭოთა და რუსულ სპეცსამსახურებთან – ინტერვიუ
ქვეყანაში 3 657 000 საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს – აღწერის წინასწარი მონაცემები 26.08.2025
ქვეყანაში 3 657 000 საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობს – აღწერის წინასწარი მონაცემები
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან 26.08.2025
თურქეთში კვლავ ტყის ხანძრებს ებრძვიან