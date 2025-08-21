მთავარი,სიახლეები

უკრაინამ განაცხადა ახალი რაკეტის, „ფლამინგოს" წარმატებული გამოცდის შესახებ

უკრაინამ განაცხადა ახალი რაკეტის, „ფლამინგოს" წარმატებული გამოცდის შესახებ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.

ოფიციალური კიევის ცნობით, უკრაინამ წარმატებით გამოსცადა შორი მოქმედების ფრთოსანი რაკეტა „ფლამინგო“.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ეს განცხადება ჟურნალისტებთან 20 აგვისტოს, კიევში გააკეთა, როდესაც რაკეტების პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ საუბრობდა.

„ჩატარდა წარმატებული გამოცდა და ჯერჯერობით ეს რაკეტა ყველაზე წარმატებულია იმ რაკეტებს შორის, რომლებიც ჩვენ გვაქვს – ის სამი ათას კილომეტრს დაფრინავს“, – ციტირებს „დოიჩე ველე“ უკრაინის პრეზიდენტს.

ზელენსკის თქმით, დეტალები მანამ არ გახმაურდება, სანამ „ასობით რაკეტის გამოყენების შესაძლებლობა არ იქნება“.

მისი თქმით, „ფლამინგოს“ მასობრივი წარმოება უნდა დაიწყოს 2026 წლის ბოლოს.

„ფლამინგოს“ ფოტო Facebook-ზე გამოაქვეყნა „ასოშიეითედ პრესის” უკრაინელმა ფოტოჟურნალისტმა ეფრემ ლუკაცკიმ. მისი ცნობით, ის „Fire Point“-ის მიერ არის წარმოებული. საუბარია სახმელეთო რაკეტაზე.

ფოტო: „ასოშიეითედ პრესი“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
