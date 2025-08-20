ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 აგვისტო

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 072 700 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +920]
- ტანკი – 11 119 ერთეული [+1]
- ჯავშანტექნიკა – 23 152 ერთეული [+4]
- საარტილერიო სისტემა – 31 748 ერთეული [+50]
- MLRS – 1 470 ერთეული [+0]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 208 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 340 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 52 154 ერთეული [+260]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 565 ერთეული [+7]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 59 202 ერთეული [+142]
- სპეცტექნიკა – 3 943 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 19 აგვისტომდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 665 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 78 217 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 625 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 24 661 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 587 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 28 699 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 39 934 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
