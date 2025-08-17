მერცი და ფონ დერ ლაიენი დაესწრებიან ზელენსკი-ტრამპის შეხვედრას ვაშინგტონში

გერმანიის კანცლერი, ფრიდრიხ მერცი და ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი სხვა ევროპელ ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინისა და აშშ-ის პრეზიდენტების, ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპის მოლაპარაკებებში. შეხვედრა ვაშინგტონში ხვალ, 18 აგვისტოს გაიმართება.
ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს, როგორც გერმანიის ფედერალური მთავრობის პრესსამსახური, ისე თავად ურსულა ფონ დერ ლაიენი.
„ფედერალური კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ორშაბათს გაემგზავრება ვაშინგტონში, რათა პოლიტიკურ მოლაპარაკებები გამართოს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და სხვა ევროპელ სახელმწიფოებისა და მთავრობის მეთაურებთან,“ – ამ განცხადებას ავრცელებს გერმანული მხარე.
დღეს, კიევის დროით 16:00 საათზე, ფონ დერ ლაიენი და ზელენსკი ერთად მიიღებენ მონაწილეობას ვიდეოკონფერენციაში, რომელსაც ჰქვია „მტკიცე კოალიცია“. ხოლო ხვალ, 18 აგვისტოს ზელენსკის მოწვევით, ურსულა ფონ დერ ლაიენი თეთრ სახლშიც შეუერთდება მის შეხვედრას დონალდ ტრამპთან.
გერმანიის მთავრობის განმარტებით კი, კანცლერის ვიზიტის მიზანია „ინფორმაციის გაცვლა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან მას შემდეგ, რაც ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ალასკაში შეხვდა“.