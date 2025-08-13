მთავარი,სიახლეები

რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“

13.08.2025 •
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 13 აგვისტოს, შუადღისას, 2 საათ-ნახევრის განმავლობაში, საქართველოში 22 ონლაინმედია დროებით გაითიშა.

დროებითი გათიშვის მიზანი იყო ეჩვენებინა, რომ გაქრობის საფრთხე, რითაც „ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკა ონლაინმედიას ემუქრება, რეალურია.

ვებგვერდების სიმბოლური გათიშვა წინ უძღოდა კამპანიას – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“, რომლის მიზანიც დამოუკიდებელი მედიის დასაცავად მხარდამჭერების გაერთიანებაა.

ამ მიზნით შეიქმნა ერთიანი პლატფორმა, საიდანაც შესაძლებელია 22 ქართული ონლაინმედიის მხარდაჭერა ერთ ანგარიშზე ჩარიცხვით.

კამპანია სვამს კითხვას: რა ხდება, როცა სინათლე ქრება? – როცა თავისუფალი ხმა წყდება და საზოგადოება მიუკერძოებელ ინფორმაციას ვეღარ იღებს. სინათლესთან ჩაქრობასთან ერთად ქრება სიმართლეც.

კამპანიის მიზანია, მკითხველს დაანახოს: დამოუკიდებელი ონლაინმედიების ერთობა, რეპრესიების ფონზე მათი გაქრობის რეალური საფრთხე და მისი როლი სინათლის შენარჩუნებაში.

sinatle.media – ამ ბმულზე კამპანიის ოფიციალური ვებგვერდს ნახავთ.

ეს კი ანგარიშის ნომრებია, სადაც თანხის გადარიცხვითაც დამოუკიდებელ ონლაინ მედიას შეგიძლიათ დაეხმაროთ:

თბს ბანკის ანგარიში – GE76TB7548536080100013

საქართველოს ბანკის ანგარიში – GE06BG0000000609779465

კამპანიაში მონაწილეობით თქვენ ეხმარებით შემდეგ ონლაინმედიებს:

  • „ბათუმელები“
  • „ნეტგაზეთი“
  • „პუბლიკა“
  • „ინდიგო“
  • „ქართლის ამბები“
  • „გურია ნიუსი“
  • „სამხრეთის კარიბჭე“
  • „Chai Khana“
  • „Info imereti“
  • „სტუდია მონიტორი“
  • „ქუთაისიპოსტი“
  • „OC Media“
  • „რადიო მარნეული“
  • „აჭარა თაიმსი“
  • „აი, ფაქტი“
  • „პროექტი 64“
  • „მედიაჩეკერი“
  • „ჩემი ხარაგაული“
  • „აპრილი“
  • „გურიის მოამბე“
  • „TOK2Region“

ამავე თემაზე: 

უფასოდ ვერავინ დაგიცავს, ვერც ფეისბუქზე დაწერ, მედია ვერ გააშუქებს – „ოცნება“ ყველა კარს კეტავს

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო
სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო
ბათუმელები/ნეტგაზეთმა შემოსავლებს საგადასახადო შეთანხმებისთვის მიმართა
ბათუმელები/ნეტგაზეთმა შემოსავლებს საგადასახადო შეთანხმებისთვის მიმართა
მკითხველის მხარდაჭერით „ბათუმელები/ნეტგაზეთმა“ დაფარა დავალიანების ძირი თანხა
მკითხველის მხარდაჭერით „ბათუმელები/ნეტგაზეთმა“ დაფარა დავალიანების ძირი თანხა
შემოსავლებმა „ბათუმელებს“ ინკასო დაადო – მორიგი ზეწოლა მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ
შემოსავლებმა „ბათუმელებს“ ინკასო დაადო – მორიგი ზეწოლა მზია ამაღლობელის წინააღმდეგ

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 17 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 ივნისი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 27 ივლისი

რატომ არის ევროპა საქართველოს ისტორიული არჩევანი – ინტერვიუ 13.08.2025
რატომ არის ევროპა საქართველოს ისტორიული არჩევანი – ინტერვიუ
„ამდენ ყვარყვარეში და ამდენ ჯაყოში ბავშვებს გაუჭირდებათ სწორი მხარე იპოვონ“ – მასწავლებელი 13.08.2025
„ამდენ ყვარყვარეში და ამდენ ჯაყოში ბავშვებს გაუჭირდებათ სწორი მხარე იპოვონ“ – მასწავლებელი
„კილოგრამი 8-10 ლარი ეღირება“ – თხილის სეზონი დაიწყო 13.08.2025
„კილოგრამი 8-10 ლარი ეღირება“ – თხილის სეზონი დაიწყო
ამას ვაფასებ, როგორც გეოპოლიტიკურ კატასტროფას საქართველოსთვის – თინა ბოკუჩავა 13.08.2025
ამას ვაფასებ, როგორც გეოპოლიტიკურ კატასტროფას საქართველოსთვის – თინა ბოკუჩავა
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“ 13.08.2025
რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“
ვინ არის ბათუმის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებლი 13.08.2025
ვინ არის ბათუმის მერის მოვალეობის ახალი შემსრულებლი