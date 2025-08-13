რატომ გაითიშა დღეს 22 დამოუკიდებელი ონლაინმედია – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“

დღეს, 13 აგვისტოს, შუადღისას, 2 საათ-ნახევრის განმავლობაში, საქართველოში 22 ონლაინმედია დროებით გაითიშა.
დროებითი გათიშვის მიზანი იყო ეჩვენებინა, რომ გაქრობის საფრთხე, რითაც „ოცნების“ რეპრესიული პოლიტიკა ონლაინმედიას ემუქრება, რეალურია.
ვებგვერდების სიმბოლური გათიშვა წინ უძღოდა კამპანიას – „სინათლე არ უნდა ჩაქრეს“, რომლის მიზანიც დამოუკიდებელი მედიის დასაცავად მხარდამჭერების გაერთიანებაა.
ამ მიზნით შეიქმნა ერთიანი პლატფორმა, საიდანაც შესაძლებელია 22 ქართული ონლაინმედიის მხარდაჭერა ერთ ანგარიშზე ჩარიცხვით.
კამპანია სვამს კითხვას: რა ხდება, როცა სინათლე ქრება? – როცა თავისუფალი ხმა წყდება და საზოგადოება მიუკერძოებელ ინფორმაციას ვეღარ იღებს. სინათლესთან ჩაქრობასთან ერთად ქრება სიმართლეც.
კამპანიის მიზანია, მკითხველს დაანახოს: დამოუკიდებელი ონლაინმედიების ერთობა, რეპრესიების ფონზე მათი გაქრობის რეალური საფრთხე და მისი როლი სინათლის შენარჩუნებაში.
sinatle.media – ამ ბმულზე კამპანიის ოფიციალური ვებგვერდს ნახავთ.
ეს კი ანგარიშის ნომრებია, სადაც თანხის გადარიცხვითაც დამოუკიდებელ ონლაინ მედიას შეგიძლიათ დაეხმაროთ:
თბს ბანკის ანგარიში – GE76TB7548536080100013
საქართველოს ბანკის ანგარიში – GE06BG0000000609779465
კამპანიაში მონაწილეობით თქვენ ეხმარებით შემდეგ ონლაინმედიებს:
- „ბათუმელები“
- „ნეტგაზეთი“
- „პუბლიკა“
- „ინდიგო“
- „ქართლის ამბები“
- „გურია ნიუსი“
- „სამხრეთის კარიბჭე“
- „Chai Khana“
- „Info imereti“
- „სტუდია მონიტორი“
- „ქუთაისიპოსტი“
- „OC Media“
- „რადიო მარნეული“
- „აჭარა თაიმსი“
- „აი, ფაქტი“
- „პროექტი 64“
- „მედიაჩეკერი“
- „ჩემი ხარაგაული“
- „აპრილი“
- „გურიის მოამბე“
- „TOK2Region“
