ადმინისტრაციულ შენობებზე დროშებს 8 აგვისტოს დაუშვებენ – „ოცნების“ მთავრობის განკარგულება

07.08.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2025 წლის აგვისტოში მე-17 წელი შესრულდა რუსეთ-საქართველოს ომიდან.

ომში დაღუპულთა ხსოვნის ნიშნად, საქართველოს მასშტაბით სამთავრობო უწყებებზე სახელმწიფო დროშები 8 აგვისტოს 00:00 საათიდან დაეშვება.

„საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციის მიზნით რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოში განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენციის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივის მიგების ნიშნად, 2025 წლის 8 აგვისტოს 00:00 საათიდან 2025 წლის 9 აგვისტოს 00:00 საათამდე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ადმინისტრაციული ორგანოების შენობებზე დაშვებულ იქნეს საქართველოს სახელმწიფო დროშები“ – აღნიშნულია მთავრობის 2025 წლის 4 აგვისტოს განკარგულებაში, რომელსაც „ოცნების“ პრემიერი ირაკლი კობახიძე აწერს ხელს.

გასულ 2024 წელს, „ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში პირველად და თავისივე დამკვიდრებული პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავი თავის განცხადებაში 7-ის ნაცვლად 8 აგვისტოს აღნიშნა.

ომის 16 წლისთავზე განცხადებები 8 აგვისტოს თბილისმა და მოსკოვმა გაავრცელეს — საერთაშორისო საზოგადოება კი, რუსეთის აგრესიას საქართველოს წინააღმდეგ  7 აგვისტოს გამოეხმაურა.

დღეს, 7 აგვისტოს გამოეხმაურა აგვისტოს ომს როგორც აშშ-ს , ასევე სხვა ქვეყნების საელჩოები საქართველოში. ომის 17 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება ჯერ არ გაუვრცელებია „ოცნების“ მთავრობის საგარეო საქმეთა სამინისტროს.

რა მნიშვნელობა აქვს თარიღს?

ომის დაწყების თარიღი პირდაპირ კავშირშია დავასთან, თუ ვინ დაიწყო ომი.

საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოფიციალურად 2008 წლის 7 აგვისტოს, 23:35 წუთზე გასცა სამხედრო ოპერაციის ბრძანება. რიგი წყაროები მიუთითებენ, რომ ამ დროისთვის საქართველოში უკვე შემოჭრილი იყო რუსეთის რეგულარული არმია, თუმცა მოსკოვის პოზიციაა, რომ ისინი საპასუხოდ, 8 აგვისტოს შემოვიდნენ. იმის მიხედვით, რომელ მხარეს მიიჩნევენ კონფლიქტის ინიციატორად, ომის წლისთავს 7 ან 8 აგვისტოს აღნიშნავენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
„გიცხადებთ სოლიდარობას და გიდასტურებთ ერთგულებას“ – აშშ-ს საელჩო აგვისტოს ომს ეხმაურება
რა მიზანი აქვს ანწუხელიძის გმირობის გაუფასურებას? – ინტერვიუ
“ომი რუსეთმა და სეპარატისტებმა დაიწყეს, ჩემი ქვეყანა თავს იცავდა თავის მიწაზე” – ანწუხელიძის მეუღლე
“რუსეთი მტერია და მტერია ყველა, ვინც ეგოს მოსაფხანად მასკარადს მართავს” – აგვისტოს ომის გმირის მეუღლე
მზია ამაღლობელი უნდა გათავისუფლდეს – „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ 07.08.2025
„ეს არის რეპრესია. აწარმოეს პროპაგანდა“ – ნინო დათაშვილი ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარებაზე 07.08.2025
ადმინისტრაციულ შენობებზე დროშებს 8 აგვისტოს დაუშვებენ – „ოცნების“ მთავრობის განკარგულება 07.08.2025
თიბისი კაპიტალის ჩართულობით, „სილქ როუდ ჯგუფი“ ყოფილი სასტუმრო Rooms Kokhta-ს მფლობელი გახდა  07.08.2025
„გიცხადებთ სოლიდარობას და გიდასტურებთ ერთგულებას“ – აშშ-ს საელჩო აგვისტოს ომს ეხმაურება 07.08.2025
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 7 აგვისტო 07.08.2025
