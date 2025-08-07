„გიცხადებთ სოლიდარობას და გიდასტურებთ ერთგულებას“ – აშშ-ს საელჩო აგვისტოს ომს ეხმაურება

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, 2008 წლის აგვისტოს ომს ფეისბუქზე გამოეხმაურა.
საელჩო სოლიდარობას უცხადებს ქართველ ხალხს და წერს, რომ აშშ კიდევ ერთხელ უდასტურებს საქართველოს ერთგულებას და აღიარებს მის ტერიტორიულ მთლიანობას.
„დღეს ჩვიდმეტი წელი გავიდა საქართველოში რუსეთის შეჭრიდან.
ეს არის დღე, როდესაც ვიხსენებთ ომის მსხვერპლს, იძულებით გადაადგილებულ პირებს და მათ, ვინც სიცოცხლე ბრძოლაში დაკარგა. ჩვენ ვხედავთ, როგორ სათუთად ინახავს მათი გმირობის ხსოვნას ქართველი ხალხი.
სოლიდარობას გიცხადებთ და კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი“ – წერია საელჩოს განცხადებაში.