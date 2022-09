„ეს ტოტალური ომია“ – რა საუბარი შედგა მაკრონსა და ზელენსკის შორის 24 თებერვლის დილას

ნაციონალური საზოგადოებრივი რადიოს პარიზის კორესპონდენტი ელეანორ ბერდსლი ტვიტერზე აქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც 24 თებერვალს, დილით, საფრანგეთის პრეზიდენტის კაბინეტში მაშინაა გადაღებული, როდესაც მას უკრაინის პრეზიდენტი ურეკავს.

ვიდეოს ფრაგმენტში ემანუელ მაკრონი ვოლოდიმირ ზელენსკის ეკითხება, მართლაც დაიწყო თუ არა პუტინმა კიევზე შეტევა.

„ყველგან. კიევშიც, ოდესაშიც. ბელარუსიდანაც. მთელ ჩვენს ტერიტორიაზე ვიბრძვით. ყველგან ჯარია. ამის წარმოდგენაც კი არ შეგვეძლო – 2014 წელს ასეთი რამ არ ყოფილა, ეს ბევრად, ბევრად დიდია,“ – ისმის ზელენსკის ხმა.

„გასაგებია. ეს ტოტალური ომია,“ – პასუხობს მაკრონი, რის შემდეგაც უკრაინის პრეზიდენტი მას სთხოვს, ევროპისა და ამერიკის ლიდერებთან ერთად, ეს ომი შეაჩეროს.

„მე ვფიქრობ, ემანუელ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ დაელაპარაკოთ პუტინს და ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიქმნას ანტისაომარი კოალიცია. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ევროპის ლიდერებს და ბაიდენს შეუძლიათ, ჩაერთონ და ისინი ურეკავენ და ეუბნებიან: გაჩერდი. ის გაჩერდება, ის თქვენ მოგისმენთ,“ – ეუბნება ზელენსკი.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5

— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022