უკრაინა ადასტურებს, რომ HIMARS-ით ხერსონის რეგიონში რუსეთის იარაღის საწყობი დაბომბა

უკრაინის ოფიციალური პირები ადასტურებენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიღებული HIMARS რაკეტებით, ოკუპირებული ხერსონის ქალაქ ნოვა კახოვკაში მდებარე რუსეთის იარაღის საწყობი დაბომბეს.

12 ივლისს რუსულმა საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს ვიდეოკადრები და ინფორმაცია გასულ ღამეს ნოვა კახოვკაში დაბომბვის შესახებ. რუსეთის მიერ დანიშნული ადგილობრივი ხელმძღვანელობა აცხადებდა, რომ სარაკეტო თავდასხმა სწორედ ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემიდან – HIMARS-დან მოხდა. რუსული მედიის ცნობით, გარდაცვლილია 7 და დაშავებულია 70 ადამიანი.

მომხდარს გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი მიხაილო პოდოლიაკი, რომელმაც გავრცელებული კადრებიდან ფოტო გამოაქვეყნა და დაწერა, რომ რუსეთის იარაღის საწყობების ქსელის განადგურება რუსული არმიის სიდიადეზე მითს ანადგურებს.

„ჩვენი საჰაერო თავდაცვა მათ მარტივად უმკლავდება“, „ჯერ არც კი დაგვიწყია“, „ეს მხოლოდ კალიუმის ნიტრატის საწყობი იყო“. რუსეთის ფედერაცია ქმნის ახალ ახსნა-განმარტებებს, რატომ ანადგურებს HIMARS-ი სამხედრო იარაღის საწყობების ქსელს. სინამდვილეში: „მეორე არმიის“ დიდებულების შესახებ ყველა პათოსი სრულდება რეალობასთან შეჯახებით“, – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

“Our air defense easily copes with them”, “we have not started yet”, “it is a saltpeter warehouse”. RF propaganda generates new explanations for why #HIMARS destroy military depots network. Truth: all the pathos about greatness of the “second army” ends with a reality collision. pic.twitter.com/U6ckgSX29O

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 12, 2022