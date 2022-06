„ჩვენ შეგვიძლია 15 წუთში ხერსონში ვიყოთ“ – უკრაინელი ჯარისკაცი

ბოლო რამდენიმე დღეა უკრაინელი სამხედროები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ოკუპირებული ხერსონის დაბრუნების შესაძლებლობაზე. სწორედ ამ შესაძლებლობებს მიმოიხილავს სააგენტო Reuters-ი 16 ივნისს გამოქვეყნებულ რეპორტაჟში.

„ჩვენ შეგვიძლია 15 წუთში ხერსონში ვიყოთ,“ – ეუბნება ჟურნალისტებს სერგეი, უკრაინის არმიის ოფიცერი. – „სამხრეთი მზადაა, ტექნიკას ველოდებით… ველოდებით ბრძანებას.“

მაშინ, როდესაც კიევში ევროპის ლიდერების ვიზიტი მიმდინარეობს, უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, ხერსონში იმყოფება და იქიდან ცდილობს უკრაინისთვის დამატებითი იარაღის მიწოდების აუცილებლობაში საერთაშორისო საზოგადოების დარწმუნებას.

„ხერსონის რეგიონი. რამდენიმე კილომეტრი რუსეთის პოზიციებიდან. ათობით განადგურებული სოფელი. ჩვენი ბიჭები პოზიციებზე არიან, ძლიერი საბრძოლო განწყობით. შეზღუდული რესურსების მიუხედავად, მტერს უკან ვახევინებთ. მხოლოდ ერთი რამე გვჭირდება – შორსმოქმედი შეიარაღება. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ განვდევნით რუსებს უკრაინის სამხრეთიდან,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

Kherson region. Several km from 🇷🇺 positions. Dozens of destroyed villages. Our guys are on the positions, in high spirits. We push the enemy back even considering limited resources. We lack only one thing – long-range weapons. In any case, we will throw 🇷🇺 out of the 🇺🇦south. pic.twitter.com/77vL8TreiY

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 16, 2022