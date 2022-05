პოდოლიაკის პასუხი „დავოსის პანიკიორებს“ უკრაინის მიწის დათმობის მოწოდებაზე

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი, კრიტიკულად ეხმაურება დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე მიმდინარე დისკუსიებს. როგორც ჩანს, პოდოლიაკის განსაკუთრებული გაღიზიანება ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის, 98 წლის ვეტერანი დიპლომატის, ჰენრი კისინჯერის განცხადებებმა გამოიწვია.

კისინჯერმა ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ უკრაინა უნდა დათანხმდეს ტერიტორიების დათმობას რუსეთთან სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად, რათა სასწრაფოდ დაასრულოს ომი, რომელიც უკვე სამი თვეა გრძელდება.

„იმედი მაქვს, უკრაინელები ისეთივე სიბრძნეს გამოავლენენ, როგორი გმირობაც აჩვენეს“, – განაცხადა ვეტერანმა ამერიკელმა დიპლომატმა და ასევე მოუწოდა დასავლეთს, არ ეცადონ პუტინის დამარცხებით შერცხვენას.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველმა ჰენრი კისინჯერსა და მის თანამოაზრეებს „დავოსის პანიკიორები“ უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი ისევე ადვილად დაუთმობდნენ ლიეტუვასა და პოლონეთს რუსეთს, როგორც უკრაინას სთავაზობენ თავისი ტერიტორიების დათმობას.

„ბატონი კისინჯერი ისევე მარტივად დართავდა ნებას რუსეთს წაეღო პოლონეთი და ლიეტუვა, როგორ მარტივადაც გვთავაზობს ომის შესაჩერებლად უკრაინის ნაწილის რუსეთისთვის გადაცემას. კარგია, რომ სანგრებში მყოფ უკრაინელებს არ სცალიათ „დავოსის პანიკიორების“ მოსასმენად. ისინი თავისუფლებისა და დემოკრატიის დაცვით არიან დაკავებული,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

As easily as Mr. #Kissinger proposes to give 🇷🇺 part of 🇺🇦 to stop the war, he would allow to take Poland or Lithuania away. It’s good that Ukrainians in the trenches do not have time for listening to “Davos panickers”. They’re a little bit busy defending Freedom and Democracy. pic.twitter.com/2zraPDummx

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022