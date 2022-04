დარჩიაშვილმა დამარწმუნა, რომ საქართველო აგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას -კულება

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება წერს, რომ ქართველ კოლეგას ილია დარჩიაშვილს ესაუბრა. კულებას თქმით, დარჩიაშვილმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ საქართველო არ უშვებს და არ დაუშვებს რუსეთის მიერ სანქციებისთვის რაიმე სახის გვერდის ავლას.

„რუსეთის მიმდინარე შემოჭრასა და უკრაინის გმირული თავდაცვის შესახებ ქართველ კოლეგას, ილია დარჩიაშვილს ვესაუბრე. მან დამარწმუნა, რომ საქართველო აგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას. მისი მადლიერი ვარ, რადგან განმეორებით დაადასტურა, რომ საქართველო არ უშვებს და არ დაუშვებს რუსეთის მიერ სანქციებისთვის რაიმე სახის გვერდის ავლას,“ – წერს კულება.

Spoke with my Georgian counterpart @iliadarch on Ukraine’s heroic defense against the ongoing Russian invasion. He assured me of Georgia’s continued support of Ukraine. Grateful to him for reaffirming that Georgia does not and will not allow any bypassing of sanctions by Russia.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2022