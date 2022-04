„მე ამას ომის დანაშაულებს ვუწოდებ“ – ევროკომისიის პრეზიდენტი რუსული ჯარის სისასტიკეზე

ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლას Twitter-ზე ვრცელი პოსტით აჯამებს.

„ყველამ ვნახეთ ბუჩას შემზარავი კადრები. აი, რა ხდება, როდესაც პუტინის ჯარისკაცები უკრაინული ტერიტორიების ოკუპირებას ახდენენ. ისინი ამას გათავისუფლებას ეძახიან. მე ამას ომის დანაშაულებს ვუწოდებ. რუს ოფიციალურ პირებს მოუწევთ ამაზე პასუხის გაცემა.

ევროპა უკრაინის გვერდითაა, მეტად ვიდრე ოდესმე. ჩვენ ვდგავართ განადგურებულ ქალაქებში მყოფი უკრაინელების გვერდით. მილიონობით მათგანის გვერდით, ვინც დამპყრობელს გაექცა. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა მათ შეძლონ უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ სახლებში. ჯოზეფ ბორელთან ერთად სწორედ ამას ვეტყვი პრეზიდენტ ზელენსკის კიევში, ამ კვირაში.

ჩვენ უნდა გავზარდოთ ზეწოლა პუტინსა და რუსულ მთავრობაზე, ამიტომაც გთავაზობთ სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას. ისინი კრემლის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვარიანტებს ზღუდავს. ისინი ჩვენზე ბევრად უკეთ ზემოქმედებენ რუსეთზე. და ეს არ იქნება ჩვენი ბოლო სანქციები.

სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ჩადენილი ასეთი შიშველი აგრესიის წინაშე არავინ შეიძლება ნეიტრალური იყოს. ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ პუტინის ომით. ეს ასევე განსაზღვრავს, თუ გლობალურად როგორ ვექცევით საერთაშორისო სამართლის ასეთ დარღვევებს მომავალში. ეს იყო ჩვენი მესიჯი ჩინეთისთვის გასული პარასკევის სამიტზე“.

We have all seen the haunting images of Bucha.

This is what is happening when Putin´s soldiers occupy Ukrainian territory.

They call this liberation.

I call this war crimes.

The Russian authorities will have to answer for them. https://t.co/IxFaO2rZu3

