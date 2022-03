ზურაბიშვილი ტვიტერზე „რენოს“ საქართველოში ეპატიჟება

საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ფრანგულ ავტომწარმოებელ კორპორაცია „რენოს“, რომელმაც რუსეთში შეაჩერა საქმიანობა, საქართველოში ეპატიჟება.

ზურაბიშვილმა ტვიტერზე „რენოს“ განცხადება გაავრცელა რუსეთის ბაზრის დატოვების შესახებ და კომპანია საქართველოში მოიწვია.

Renault is welcome in Georgia https://t.co/xaQkJTbAIf

