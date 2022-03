უკრაინის დაზვერვა: პუტინი ტერაქტს ამზადებს ჩერნობილის ატომურ სადგურზე

უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს ინფორმაციით, პუტინი ტერორისტულ თავდასხმას ამზადებს ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე.

არსებული ინფორმაციით, ვლადიმერ პუტინმა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ტერაქტის მომზადების ბრძანება გასცა. „რუსეთის მიერ კონტროლირებადი ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე იგეგმება ადამიანის ჩარევით კატასტროფის შექმნა, რომელზეც ოკუპანტები შეეცდებიან პასუხისმგებლობა უკრაინას დააკისრონ“, – წერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო.

#DIUinforms

‼ Putin is preparing a terrorist attack on the Chernobyl nuclear power plant ☢️

A man-made catastrophe is planed at the CNPP controlled by Russian forces, for which the occupiers will try to shift responsibility to Ukraine.

More details👉 https://t.co/XclhW1VA0H pic.twitter.com/5f1WdNuoOp

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 11, 2022