“გიგზავნით ჩვენს სიყვარულს და მხარდაჭერას” – პოლ მაკარტნის სოლიდარობა უკრაინას

ბრიტანელი მუსიკოსი, The Beatles-ის ყოფილი წევრი, პოლ მაკარტნი ტვიტერზე უკრაინის მხარდამჭერ პოსტს აქვეყნებს და ომში მყოფ ქვეყანას სოლიდარობას უცხადებს.

“მახსოვს, 2008 წელს, უკრაინაში, მეიდანზე როგორ ვუკრავდით მეგობრები. ამ რთულ დროს მათზე ვფიქრობ. გიგზავნით ჩვენს სიყვარულს და მხარდაჭერას,” – წერს მაკარტნი ტვიტერზე.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022