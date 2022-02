ევროვიზია – რუსეთი წელს კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებს

ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა (EBU) გამოაცხადა, რომ ევროვიზიის მუსიკალურ კონკურსში წელს რუსეთი ვერ მიიღებს მონაწილეობას.

EBU-ს აღმასრულებელმა საბჭომ გადაწყვეტილება კონკურსის წესებსა და EBU-ს ღირებულებებზე დაყრდნობით, ევროვიზიის სიმღერის კონკურსის მმართველი ორგანოს სარეკომენდაციო ჯგუფის რეკომენდაციის შემდეგ მიიღო.

„უკრაინაში უპრეცედენტო კრიზისის ფონზე, წლევანდელ კონკურსში რუსეთის მონაწილეობის ჩართვა კონკურსის რეპუტაციას შებღალავს. ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა მის წევრებთან სიღრმისეული კონსულტაციები გამართა.

ჩვენ ერთგულად ვიცავთ კულტურული ღონისძიების ღირებულებებს, რომელიც ხელს უწყობს საერთაშორისო გაცვლას და ურთიერთგაგებას, აერთიანებს აუდიტორიებს, ზეიმობს მრავალფეროვნებას მუსიკის საშუალებით და აერთიანებს ევროპას ერთ სცენაზე“.

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022