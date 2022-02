ზელენსკის სარკასტული პოსტი იტალიის პრემიერს: „ვეცდები ომის განრიგი გადავიტანო“

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სარკასტული პოსტი მიუძღვნა იტალიის პრემიერს, მარიო დრაგს, რომელმაც მედიასთან აღნიშნა რომ ზელენსკის დაურეკა, მაგრამ ვერ მოახერხა მასთან ლაპარაკი რადგან უკრაინის პრეზიდენტს არ ეცალა.

„დღეს 10:30 საათზე ჩერნოგორიის, ჰოსტომელის და მელიტოპოლიის მისადგომებზე მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა. ხალხი დაიღუპა. შემდეგ ჯერზე ვეცდები ომის განრიგი ისე შევადგინო, რომ კონკრეტულ დროს დაველაპარაკო მარიო დრაგს [იტალიის პრემიერ-მინისტრი].

ამავდროულად, უკრაინა აგრძელებს ბრძოლას თავისი ხალხისთვის“, – წერს ზელენსკი.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I’ll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022