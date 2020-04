სოულის ცნობილი მომღერალი ბილ უიტერსი გარდაიცვალა

81 წლის ასაკში ცნობილი სოულის მომღერალი ბილ უიტერსი გარდაიცვალა – წერს გამოცემა გარდიანი. როგორც ოჯახის მიერ გამოქვეყნებული წერილიდან ვიგებთ, გარდაცვალების მიზეზი გულის გართულებული დაავადება გახდა. 80-იან წლებამდე უიტერსმა შექმნა ისეთი ჰიტები, როგორიცაა Use Me, Just the Two of Us და რა თქმა უნდა Ain’t no Sunshine.

“ჩვენ განადგურებულები ვართ საყვარელი და ერთგული მამისა და მეუღლის დაკარგვით. გულჩათხრობილი ადამიანი, რომელიც თავისი მუსიკითა და პოეზიით, მთელი გულით ცდილობდა სამყაროს დაკავშირებოდა. ის გულწრფელად საუბრობდა ადამიანებთან და აახლოებდა მათ. მისი პირადი ცხოვრება ეკუთვნის ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს, მუსიკა კი მთელ მსოფლიოს” – ნათქვამია წერილში.

უიტერსის ჰიტი Ain’t No Sunshine ითვლება ყველა დროის წყვილებს შორის განშორების დროს მოსასმენ სიმღერად. ასევე სიმღერა Lean on me – როგორც მეგობრობისა და მხარდაჭერის ჰიმნი, ორჯერ შეასრულეს ინაუგურაციის დროს: პირველად კლინტონის, შემდეგ კი ობამას გაპრეზიდენტების დროს. საგალობლებით ინსიპირებული ეს უკანასკნელი სიმღერა კარგახანს იყო ნომერ პირველი ჰიტი ამერიკის მუსიკალურ ჩარტებში.