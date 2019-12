ფინეთის 34 წლის პრემიერი და მინისტრთა კაბინეტი, რომელშიც უმრავლესობა ქალია

ფინეთს მსოფლიოში ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ფინეთის პარლამენტმა [ედესკუნტა] 99 ხმით ამ პოსტზე 34 წლის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი, სანა მარინი დაამტკიცა.

ფინეთის მმართველ კოალიციურ მთავრობაში 5 პარტიაა გაერთიანებული და ხუთივეს ქალი ხელმძღვანელობს, ყველაზე უფროსი მათგან 55 წლისაა, დანარჩენი კი – 35 წელზე ნაკლების.

ცენტრისტულ პარტიას 32 წლის კატრი კულმუნი ხელმძღვანელობს, რომელიც ახლა უკვე ფინეთის ფინანსთა მინისტრია; მწვანეთა პარტიის ლიდერი 34 წლის მარია ოჰისალო შინაგან საქმეთა მინისტრია, მემარცხენეთა ალიანსის ლიდერი, 32 წლის ლი ანდერსონი რჩება განათლების მინისტრის პოსტზე, სახალხო პარტიის ლიდერი, 55 წლის ანა მარია ჰენრიქსონი, ასევე, ინარჩუნებს იუსტიციის მინისტრის სავარძელს. თავად პრემიერ-მინისტრი სანა მარინი სოციალ-დემოკრატიულ პარტიის ლიდერია.

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8

— Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019