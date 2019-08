რუსეთმა 8 აგვისტოს აფეთქების შემდეგ რადიაციაზე ინფორმაციის გავრცელება შეწყვიტა

არხანგელსკის ოლქის ქალაქ სევეროდვინსკში მდებარე ატომური წყალქვეშა ნავებისთვის განკუთვნილი ბალისტიკური რაკეტების გამოსაცდელ პოლიგონზე 8 აგვისტოს ბირთული აფეთქება მოხდა. ოფიციალური რუსეთი აფეთქებიდან მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ რადიაციამ მხოლოდ 2-ჯერ მოიმატა, რაც, მათი განმარტებით, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ამ დრომდე კი ოფიციალური რუსეთი რადიაციის დონის, გაგვრცელების მარშრუტების და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაციას აღარ ასაჯაროებს, რასაც სახიფათოდ მიიჩნევს ბირთვული ტესტირების საერთაშორისო აკრძალვის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ლესინა ზერბო – ინფორმაციას სააგენტო BBC ავრცელებს.

Wall Street Journal-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ზერბომ განაცხადა, რომ რადიაციის მონიტორინგის ცენტრების, დუბნასა და კიროვის დუმილი შემაშფოთებელია ბირთვული ტესტირების საერთაშორისო აკრძალვის ორგანიზაციისთვის. სადგურები დუბნასა და კიროვში აფეთქების ადგილთან, სევეროდვინსკთან მდებარე ყველაზე ახლო ატომური სადგურებია.

გამოცემასთან საუბრისას ზერბო აღნიშნავს, რომ პროცესებზე დამკვირვებლებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს, არ გავრცელდეს დამატებითი ცნობები აფეთქებისა და შესაძლო საფრთხეების შესახებ.

ბირთვული ტესტირების საერთაშორისო აკრძალვის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ლესინა ზერბო ტვიტერზე აქვეყნებს აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიაციული ღრუბლის სავარაუდო გავრცელების მარშრუტსაც, სადაც მთელი კავკასიაა მოქცეული, მათ შორის საქართველო.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019