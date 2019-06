საქართველოს მოქალაქეები, რომლებმაც უცხოეთში დასვენება გადაიფიქრეს – ანტისაოკუპაციო კამპანია

სალომე შაშიაშვილი მათ შორისაა, ვინც წელს დასვენებას საზღვარგარეთ გეგმავდა და გადაიფიქრა. ამის შესახებ მან ფეისბუქში #Spend your summer in GEORGIA“ – დაწერა, როგორც თვითონ წერს თურქეთში აპირებდა დასვენებას, მაგრამ დაგეგმილი მარშრუტის შეცვლის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც „ფეისბუქში“ დაიწყო საქართველოს კურორტების მხარდამჭერი კამპანია ჰეშთეგით #დაისვენესაქართველოში, #იმოგზაურესაქართველოში, #წამომთაში, #Spend your summer in GEORGIA და სხვა.

კამპანია სოციალურ ქსელში მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ტურისტებს მოუწოდა არ ჩამოვიდნენ საქართველოში. ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც საქართველოდან დუმის დეპუტატი გავრილოვი გააძევეს, ხოლო პარლამენტის წინ დაიწყეს აქცია ოკუპაციის წინააღმდეგ.

გადაწყვეტილების შეცვლის შემდეგ სალომემ გადაწყვიტა ორკვირიანი შვებულების ერთი კვირა სვანეთში, ერთი კი აჭარაში გაატაროს. ჯგუფში მას გადაწყვეტილება მოუწონეს, ბევრმა კი დაწერა, რომ თავადაც ასე მოიქცევა.

სალომე ფარმაცევტია. მისი თქმით, გასულ წელს იტალიაში დაისვენა, წელს კი შვილებთან ერთად თურქეთის ერთ-ერთ ქალაქში გეგმავდა წასვლას. ის ამბობს ასევე, რომ წელს მას საქართველოში დასვენებისთვის გაცილებით მეტი თანხა დასჭირდება, ვიდრე გასულ წელს იტალიაში და წელს თურქეთში დაეხარჯებოდა სავარაუდოდ.

„იმ ფასად საქართველოში ვერ დაისვენებ, ეს მართლაც დასაფიქრებელია, მაგრამ მხარდაჭერისთვის და ოკუპაციის გასაპროტესტებლად წელს ასე გადავწყვიტე, იგივე გადაწყვეტილება მიიღეს იმ მეგობრებმაც, რომლებსაც ამის შესახებ ჯგუფში არ დაუწერიათ“, – ამბობს სალომე. მისი თქმით, წელს ის თურქეთში მინიმუმ 3000 ლარის დახარჯვას გეგმავდა.

იგივე გადაწყვეტილება მიიღო გიორგი ქარელმაც. ის წელს დასვენების ადგილად თურქეთის რომელიმე ქალაქს ან პრაღას განიხილავდა. თბილისში დაწყებული ანტიოკუპაციური პროტესტისა პუტინის ბრძანების შემდეგ კი, რომლითაც ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენა აუკრძალა, ხოლო ტურისტებს მოუწოდა საქართველოში არ ჩავიდნენ, საქართველოში დარჩენა გადაწყვიტა. გიორგი სვანეთში და თუშეთში მოგზაურობას გეგმავს, რისთვისაც 1000 ლარი აქვს გათვალისწინებული:

„მომეწონა ხალხის ერთიანობა და ამიტომაც გადავწყვიტე. კარგია, რომ ამ ფორმით ვაგონებთ ხმას ევროპის ქვეყნებს, რომ მათ შეავსონ ის დანაკლისი, რაც რუსი ტურისტების არ ჩამოსვლით იქნება გამოწვეული. “

გიორგი ინგლისურ ენას ასწავლის. ის პერიოდულად ქმნის ჯგუფებს ლაშქრობაში წასასვლელად, ეს მისი გატაცებაა. გიორგიც მათ შორისაა, ვინც მოუწოდებს ტურისტულ სექტორს, რომ უფრო მეტი ტურისტის მოსაზიდად ევროპის ქვეყნებიდან, ფასები დაარეგულირონ: „ბევრჯერ მქონია მათთან შეხება და ვიცი, რომ ტურისტიც განსაზღვრული თანხით ჩამოდის, ეძებს ჰოსტელს ნორმალურ ფასად, თუ ვერ პოულობს კარავს შლის, რადგან ჩვენთან ძალიან ძვირია მომსახურება“.

გიორგი გეგმავს ასევე, რომ ევროპიდან ტურისტების მოსაზიდად საქართველოს კურორტებს პოპულარიზაცია თავადაც გაუწიოს.

ელენა ლიჩელი გერმანიაში იმყოფება, ის თურქეთში გეგმავდა დასვენებას და ორი კვირით სასტუმროც ჰქონდა დაჯავშნილი, მაგრამ ქვეყნის გასაძლიერებლად და ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ჯავშანი გააუქმა და საქართველოში დაგეგმა ჩამოსვლა:

„საქართველოში ჩამოსვლა გადავწვიტე, ისეთი კადრები ვნახეთ, რაც არ შეიძლება აპატიო არავის. ძალიან იაფად – 700 ევროდ მქონდა დაჯავშნილი ორი კვირა თურქეთში ერთ-ერთ სასტუმროში, საქართველოში კი ბილეთებიც ძვირია და სასტუმროებიც. იმის გამოც ვშიშობ, ამ სიტუაციით არ ისარგებლონ და კიდევ უფრო არ გააძვირონ ყველაფერი. მე თბილისიდან ვარ და იქ ჩასვლა ჩემთვის დასვენება არ არის, ზღვაზე კი ძალიან ძვირია ყველაფერი, მაგრამ მაინც ჩამოვალ თუნდაც ორივე კვირა თბილისში გავატარო.“

ფეისბუქის ჯგუფში #Spend your summer in GEORGIA , ბევრმა უცხოელმაც დაპოსტა.

„I will return next summer to beautiful Georgia“ – ბარბარა დოდსონი ტექსასიდან წერს, რომ ზაფხულს საქართველოში გაატარებს, ის საქართველოს კურორტების მხარდაჭერის მიზნით დაწყებულ კამპანიას გამოეხმაურა. ბარბარას, რომელმაც მხარდაჭერის მიზნით დასვენების ადგილად წელს საქართველო აირჩია, 35 კომენტარი დაუწერეს, სადაც მადლობას ეუბნებიან მხარდაჭერისთვის და ურჩევენ სად ჯობია დასვენება. გარდა ამისა, მას რამდენიმე კომპანიამ, კაფემ და სხვადასხვა ტიპის ტურისტულმა ობიექტმა ფასდაკლებით მასპინძლობაც შესთავაზა.

ბარბარას მსგავსად მხარდაჭერის მიზნით ზაფხულის საქართველოში გატარების გადაწყვეტილების შესახებ დაწერეს ასევე ესტონეთის, იტალიის, ავსტრიის, ჰოლანდიის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებმა თუ ტუროპერატორებმა. დაპოსტეს იმათაც, ვინც საქართველოში გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა, დაწერეს შთაბეჭდილებებზე და სხვებს ურჩიეს საქართველოში დასვენება.

ჯგუფში #Spend your summer in GEORGIA – თითქმის ყოველ ერ წუთში ახალი პოსტი ქვეყნდება, სადაც ადამიანები გამოდიან სხვადასხვა ინიციატივით ტურიზმის სექტორის დასახმარებლად, სთავაზობენ უფასო მომსახურებებს სხვადასხვა მიმართულებით, ტოვებენ საკონტაქტო ინფორმაციას იმისთვის, რომ შეთავაზების მიღების შემთხვევაში დაინტერესებულმა პირებმა შეძლონ მათთან დაკავშირება.

„ჩვენი ვალია დავუდგეთ ქვეყანას გვერდში, როცა ეს მას ყველაზე მეტად სჭირდება“, – წერს მიხელ გოგიჩაიშვილი და მათ ვისაც აქვთ უძრავი ან მოძრავი ქონება და სჭირდებათ ფოტოების გადაღება ტურისტების მოზიდვის მიზნით, უფასოდ მომსახურებას სთავაზობს.

ინიციატორები ცდილობენ საქართველოს კურორტები ევროპის ქვეყნებში გახადონ პოპულარული და ტურისტული ობიექტების მეპატრონეებს სწორედ ამაში სთავაზობენ დახმარებას.

2019 წლის მარტის თვის მონაცემებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში 600 ათასმა საქართველოს მოქალაქემ ისარგებლა ევროპაში უვიზო რეჟიმით.