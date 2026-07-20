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ლეგენდარული კინოპავილიონის ახალი სიცოცხლე: NEXT-ი თბილისის ისტორიულ მემკვიდრეობას აცოცხლებს

20.07.2026
ლეგენდარული კინოპავილიონის ახალი სიცოცხლე: NEXT-ი თბილისის ისტორიულ მემკვიდრეობას აცოცხლებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქართულმა საერთაშორისო დეველოპერულმა ბრენდმა NEXTმა საზოგადოებას ახალი მიმართულება – Heritage Series (კულტურული მემკვიდრეობის სერია) წარუდგინა. კომპანიის სტრატეგიაში ეს ხაზი ახალ ეტაპს ნიშნავს, რომლის მიზანიც ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და მისი თანამედროვე ცხოვრების სტილთან მისადაგებაა.

ამ სერიის პირველი პროექტი, Cinema City by NEXT, თბილისის ერთერთ ყველაზე ძვირფას კულტურულ ძეგლსკინოსტუდიაქართული ფილმის“ 1930-იანი წლების ლეგენდარული პავილიონის გაცოცხლებას გულისხმობს. ისტორიული მონუმენტის გვერდით კი ახალი, გამორჩეული  რეზიდენცია აშენდება, რითაც წლების განმავლობაში მივიწყებული სივრცე კვლავ იქცევა ქალაქის აქტიური ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილად.

ევროპული არქიტექტურული გავლენითა და ისტორიული ნაგებობებით დღევანდელი დავით აღმაშენებლის გამზირი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან ჩამოყალიბდა თბილისის ერთერთ უმთავრეს კულტურულ ცენტრად.

1920-იანი წლების მიწურულს, როდესაც მსოფლიო კინემატოგრაფში ხმოვანი ფილმების ეპოქა იწყებოდა, გამოჩენილმა არქიტექტორმა მიხეილ ბუზოღლიმ დააპროექტა საქართველოს პირველი პროფესიონალური კინოპავილიონი. შეიძლება ითქვას, ამ ნაგებობამ, რომელიც ქართული კონსტრუქტივიზმისა და ეროვნული არქიტექტურის ელემენტების თამამი სინთეზით შეიქმნა, საფუძველი ჩაუყარა ქართულ კინემატოგრაფიას.

რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ამ კედლებში ლეგენდარული რეჟისორები და მსახიობები ქმნიდნენ შედევრებს, რომლებმაც მოგვიანებით საერთაშორისო აღიარება და პრესტიჟული ჯილდოები მოიპოვა. თუმცა, დროთა განმავლობაში კამერები გაჩერდა და კულტურული მემკვიდრეობის ეს უმნიშვნელოვანესი ძეგლი ქალაქის რიტმს გამოეთიშა.

დღეს NEXT-ი ამ სივრცის კონსერვაციას და მისთვის ახალი ავთენტური დატვირთვის მინიჭებას იწყებს.

Cinema City-ის არქიტექტურული კონცეფცია წარსულსა და დღევანდელობას შორის გამართული საინტერესო დიალოგია. პავილიონი ზედმიწევნით აღდგება და თანამედროვე, მულტიფუნქციურ სივრცედ გარდაიქმნება. მასში განთავსდება კინემატოგრაფიის მუზეუმი, საერთო საზოგადოებრივი სივრცეები, ადგილი კინოჩვენებებისთვის და გასტრონომიული გალერია, რომელიც სარეკრეაციო ზონებთან ერთად გამორჩეულ  ინფრასტრუქტურას შექმნის.

შენობის ქვედა ნაწილის ფაქტურა და ტონალობა ზუსტად იმეორებს ძველი პავილიონის ხასიათს, ხოლო ზედა ნაწილი უფრო თანამედროვე დიზაინით გამოირჩევაპანორამული ფანჯრებით, 360-გრადუსიანი არქიტექტურული ხედვითა და საერთო სტილის შესაბამისი დახურული აივნებით. ფასადი მთლიანად ბრინჯაოსფერ ალუმინშია გადაწყვეტ. აღსანიშნავია, რომ ბრინჯაოსფერი ფასადი ამ შემთხვევაში ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ ესთეტიკური არჩევანი. საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ბრინჯაო აქ თანამედროვე არქიტექტურულ ენად, NEXT-ის დახვეწილ და გამორჩეულ ხელწერად იქცევა.

ცენტრალური მდებარეობა, კულტურული იდენტობა და უნიკალური არქიტექტურული კონცეფცია Cinema City-ის მყარ საინვესტიციო მიმზიდველობას სძენს.

პროექტის წარდგენის აღსანიშნავად NEXT-მა ექსკლუზიური წინასწარ გაყიდვები გამოაცხადა.

ეს არის იშვიათი შესაძლებლობა ადრეული მყიდველებისთვის, მიიღონ საუკეთესო პირობები და წვდომა ექსკლუზიურ ფასებზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: next-property.com

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