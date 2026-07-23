ბზარები კრემლის კედლებში: როგორ ანგრევს უკრაინის დარტყმები პუტინის სტაბილურობის ილუზიას

ავტორი: ანა კალანდაძე, ვაშინგტონი
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როდესაც ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო, რუსულ საზოგადოებასთან დადებული უთქმელი პირობა მარტივი იყო: ცხოვრება მსხვილ ქალაქებში, როგორიცაა მოსკოვი და სანქტ-პეტერბურგი, ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდებოდა.
თუმცა, ეს ილუზია სწრაფად იმსხვრევა, რადგან უკრაინა სიღრმისეული დარტყმების კამპანიას აფართოებს და იერიშებს ახორციელებს რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე, სატრანსპორტო მარშრუტებსა და „ჩრდილოვან ფლოტზე“.
ატლანტიკური საბჭოს (ატლანტიკური საბჭო) ევრაზიის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე, „Ukraine’s attacks create cracks in Kremlin“ (უკრაინის თავდასხმები კრემლში ბზარებს აჩენს), ექსპერტებმა დეტალურად განიხილეს, თუ როგორ აყენებს კიევის იერიშები სერიოზულ დარტყმას მოსკოვს.
რუსეთის შიდა ეკონომიკური ზიანი უკვე იმდენად მასშტაბურია, რომ მისი დაფარვა შეუძლებელი გახდა. ვლადიმირ მილოვის, „თავისუფალი რუსეთის ფონდის“ (Free Russia Foundation) ვიცე-პრეზიდენტისა და რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილის განცხადებით, საწვავის ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებულმა იერიშებმა საწვავის ფასები მკვეთრად გაზარდა და ინფლაცია კვლავ ააღორძინა.
მოსახლეობის ინფლაციური მოლოდინის 15%-მდე ნახტომის ფონზე, რუსეთის ცენტრალური ბანკი იძულებული გახდა, უარი ეთქვა საპროცენტო განაკვეთების შემცირების გეგმაზე, რამაც ბიზნესის აღდგენის ყოველგვარი პერსპექტივა გაანადგურა.
როგორც მილოვმა აღნიშნა:
„ბენზინისა და საწვავის ფასების ზრდა იმდენად მაღალია, რომ ინფლაციამ კვლავ მკვეთრად იმატა. ცენტრალური ბანკი შეწყვეტს საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას. ეს იყო უკანასკნელი ლურსმანი, რომელზეც სავარაუდო ეკონომიკური აღდგენის მთელი კონსტრუქცია ეკიდა.“
ეკონომიკური მაჩვენებლების მიღმა, სახელმწიფო მედია და პოლიტიკური მენეჯერები სერიოზულად ებრძვიან ნარატივის კონტროლს. ანტონ ბარბაშინმა, გამოცემა Riddle Russia-ს თანადამფუძნებელმა და სარედაქციო დირექტორმა, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური პროპაგანდა ცდილობს კრიზისის მასშტაბების დაკნინებას, სახელმწიფო კომენტატორები იძულებული არიან აღიარონ შეფერხებები და პასუხისმგებლობა დასავლეთზე გადაიტანონ:
„ისინი შეეცადნენ გაემართლებინათ მოვლენები… დაეკნინებინათ მათი მნიშვნელობა, ეთქვათ, რომ ეს დროებითია და მოეწოდებინათ ხალხისთვის სიმამაცისა და გაერთიანებისკენ… ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგს ზოგავენ ამ მძიმე ტვირთისგან… რადგან, ცხადია, ნებისმიერი პროტესტი მოსკოვში პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენს.“
უკრაინული დრონების მოქმედების არეალის გაფართოება ასევე უდიდეს ფსიქოლოგიურ დარტყმას აყენებს რეჟიმს. ნატალია არნომ, „თავისუფალი რუსეთის ფონდის“ პრეზიდენტმა, აღნიშნა, რომ დარტყმები რუსეთის სიღრმეში ადასტურებს – ქვეყანაში ხელუხლებელი რეგიონი აღარ არსებობს, რამაც ომის რეალობა რიგითი მოქალაქეების ყოველდღიურობად აქცია:
„უკრაინის სიღრმისეული დარტყმების კამპანია არა მხოლოდ ამცირებს რუსეთის სამხედრო შესაძლებლობებს, არამედ ანგრევს კრემლის ყველაზე ღირებულ პოლიტიკურ აქტივს – აღქმას, რომ სახელმწიფოს შეუძლია სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გარანტორი იყოს“.
პირად ცხოვრებაში ეს მუდმივი შეჭრა სერიოზულად ცვლის რუსეთის საშუალო კლასის განწყობას. რუსეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, მიხეილ კასიანოვმა, დააფიქსირა, რომ ქალაქის მოსახლეობა, რომელიც ადრე ცდილობდა თვალი დაეხუჭა კონფლიქტზე, ახლა პირდაპირ გრძნობს ომის ტვირთს ინტერნეტის ბლოკირებისა და ეკონომიკური პრობლემების სახით:
„საზოგადოების დიდი ნაწილი, საშუალო კლასი… დიდ ქალაქებში ცხოვრობდა და უბრალოდ ელოდა… ახლა კი ბატონი პუტინი მათ პირად ცხოვრებაში შეიჭრა… შეზღუდა ინტერნეტი… მათ გაიაზრეს, რომ რაღაც ძალიან ცუდად მიდის. ცნობილი სტაბილურობა ქრება.“
საბოლოო ჯამში, როდესაც ეკონომიკური პრობლემები იზრდება და ქვეყნის მასშტაბით ყოველდღიური შეფერხებები თვალსაჩინო ხდება, კრემლისთვის სულ უფრო რთული ხდება საკუთარი მოსახლეობის დარწმუნება, რომ დრო პუტინის სასარგებლოდ მუშაობს.