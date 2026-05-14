ბათუმში წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს

შს სამინისტროს ცნობით, ბათუმში ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი თურქეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს.
„დაკავებულები თურქეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მიერ თაღლითობის ბრალდებით ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდნენ.
დაკავებულებმა საქართველოს საზღვარი ჯერ კიდევ მაშინ გადმოკვეთეს, ვიდრე მათზე ძებნა გამოცხადდებოდა.
სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ორივე მათგანი ბათუმში, სხვადასხვა დროს დააკავეს“ – წერს სამინისტრო.
უწყების ცნობით, მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები.