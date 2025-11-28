მთავარი,სიახლეები

ხანძრის შედეგად ჰონგ-კონგში მინიმუმ 128 ადამიანი დაიღუპა

28.11.2025 •
„როისტერსის“ ცნობით, ჩინეთში, ჰონგ-კონგში საცხოვრებელ კომპლექსში გაჩენილ ხანძარს, 28 ნოემბრის მონაცემებით, მინიმუმ 128 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, დაახლოებით 200 ადამიანი კი დაკარგულად მიიჩნევა.

„ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ როდესაც პოლიცია შენობაში დეტალური მოსაკვლევად ჩასატარებლად შევა, კიდევ მეტი ცხედარი შეიძლება აღმოაჩინონ“, – ციტირებს „როიტერსი“ ქალაქის უსაფრთხოების უფროსის, კრის ტანგს.

ოფიციალური ცნობებით, 128 გარდაცვლილიდან მხოლოდ 39 პირია იდენტიფიცირებული.

ხანძარი ჰონგ-კონგში 31-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში 26 ნოემბერს გაჩნდა, კომპლექსი დაახლოებით 2000 ბინას მოიცავდა, სადაც 4600-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა.

„როიტერსის“ ცნობით, საცხოვრებელი კომპლექსზე, სარემონტო სამუშაოების გამო, ბამბუკის ხარაჩოები და მწვანე ბადით იყო შემოხვეული.

გუშინ, 27 ნოემბერს, დააკავეს სამშენებლო კომპანიის სამი თანამშრომელი, რომლებიც ეჭვმიტანილები არიან სარემონტო სამუშაოებისას სახიფათო მასალების გამოყენების გამო.

„როიტერსი“ წერს, რომ ჰონგ-კონგში, თითქმის 80 წლის განმავლობაში, ეს ყველაზე მასშტაბური ხანძარია.

მოამზადა თორნიკე ბასარიამ

ფოტო: ევროპის პრესფოტო სააგენტო/EPA/LEUNG MAN HEI

