ზელენსკიმ გაასაჯაროვა უსაფრთხოების გარანტიებზე საკუთარი მოთხოვნების დეტალები

აშშ-ში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ, პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბრიფინგზე უკრაინის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე ისაუბრა. ზელენსკი არ ელის, რომ „გადაწყვეტილების მიმღები კოალიციის“ ყველა მონაწილე უსაფრთხოების გარანტიების ფარგლებში უკრაინაში სამხედრო კონტინგენტს გაგზავნის.
ზელენსკის თქმით, მის მიერ მომზადებულ პაკეტი, რომელიც უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს ეხება, გარკვეულ ვალდებულებებს მხოლოდ იმ სახელმწიფოებს აკისრებს, რომლებიც ნებაყოფლობით შეუერთდნენ ე.წ. „გადაწყვეტილების მიმღებ კოალიციას“.
„ჩვენ ვილაპარაკებთ 30 ქვეყანაზე (კოალიციის მონაწილეებზე – ევროპარლამენტი). და ჩვენ ვისაუბრებთ, ამ ქვეყნებიდან რეალურად ვინ, რას შეძლებს შემოგვთავაზოს,“ – განმარტა მან.
უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ის აცნობიერებს, რომ ამ ქვეყნების წვლილი ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავებული იქნება.
„ვიღაც ალბათ მზად იქნება ისაუბროს სამხედრო კონტინგენტით მონაწილეობაზე, ვიღაც – დაზვერვაზე, ვიღაც – ზღვაზე, ვიღაც – ცის უსაფრთხოებაზე. ვიღაცას არ აქვს საკონსტიტუციო უფლება (სხვა სახელმწიფოებისთვის უსაფრთხოების დახმარების გაწევის), მაგრამ შეუძლია დააფინანსოს თავდაცვის ძალებისთვის საჭირო სამხედრო-ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოება,“ – აღნიშნა ზელენსკიმ.
ზელენსკის თქმით, მან პარტნიორებს უკრაინის საერთო ხედვა გააცნო და ეს „მომდევნო 7-10 დღეში ფორმალურ სახეს მიიღებს“.
უკრაინული ხედვის აღწერისას, ზელენსკიმ ორი ძირითადი ელემენტი გამოყო – ფინანსურ-მატერიალური და უსაფრთხოების ვალდებულებები.
„უსაფრთხოების გარანტიების ჭრილში საჭიროა დამატებითი ფინანსები. ვაპირებ ამ თანხების მოძიებას. ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს უნდა ესმოდეთ, რომ ამისათვის ფინანსური წყარო გვესაჭიროება“, – აღნიშნა მან.
„ფინანსურ კომპონენტში ასევე შედის ფინანსების შემოდინება, რაც უკრაინას დიდი ხნის განმავლობაში დასჭირდება, რათა უსაფრთხოების საჭირო დონე შეინარჩუნოს. თუმცა, შესაძლებელია დისკუსია იმის თაობაზე, კონკრეტულად რომელ კომპონენტს დააფინანსებენ პარტნიორები. მაგალითად, თუ ჩვენ საკუთარი გადასახადებიდან დავაფინანსებთ თავდაცვის ძალების ხელფასებს, მაშინ თავდაცვითი წარმოებისთვის ძლიერი დაფინანსება დაგვჭირდება,“ – განმარტა ზელენსკიმ.
ფინანსური კომპონენტის მეორე ელემენტია ამერიკული შეიარაღება, რომელსაც ითხოვს უკრაინა. „ამაში შედის თვითმფრინავები, საჰაერო თავდაცვის სისტემები და სხვა. ამ პაკეტში ნამდვილად შედის ჩვენი წინადადება 90 მილიარდ დოლარზე,“ – თქვა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ.
„მესამე ნაწილი – ეს ჩვენი დრონების წარმოებაა. უკვე გვაქვს შეთანხმება აშშ-სთან, რომ როდესაც ჩვენი ექსპორტი გაიხსნება, ისინი უკრაინულ დრონებს შეიძენენ,“ – დაამატა მან.
გარდა ამისა, უკრაინამ პარტნიორებს გადასცა საკუთარი ხედვა უსაფრთხოების ვალდებულებების შესახებ – „როგორ იმუშავებს უსაფრთხოების გარანტიები, რომელი ძალები იმოქმედებენ უკრაინის დასაცავად აგრესიის განმეორების შემთხვევაში.“
ვოლოდიმირ ზელენსკი ამ საკითხზე დეტალურ კომენტარს თავი აარიდა.