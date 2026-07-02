რუსეთის შეტევა კიევზე – მინიმუმ 13 ადამიანი დაიღუპა, ნგრევა 30 ადგილას დაფიქსირდა

2 ივლისის ღამეს კიევზე რუსეთის საჰაერო დარტყმის შედეგად მინიმუმ 13 ადამიანი დაიღუპა. დაშავდა ასამდე პირი.
რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე შეტევა პირველ ივლისს, ღამით დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით, ეს იყო კომბინირებული შეტევა დრონებითა და რაკეტებით.
2 ივლისის დილის 7:00 საათის მონაცემებით, რუსეთის დარტყმების შედეგად, კიევის ყველა რაიონში, 30-ზე მეტ ადგილას დაზიანება და ნგრევა დაფიქსირდა.
მაშველებს ნანგრევებიდან ადამიანები ისევ გამოჰყავთ.
მედიის ცნობით, კიევზე შესაძლო შეტევის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ, 1 ივლისს განაცხადა.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო თავდასხმა დაადასტურა და განაცხადა, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა კიევს „შორი მოქმედების, მაღალი სიზუსტის იარაღით“ დაარტყა რუსეთის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე „ტერორისტული თავდასხმების“ საპასუხოდ.