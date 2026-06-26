ბათუმში გაავდრდება – როგორი ამინდია მოსალოდნელი შაბათ-კვირას

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 26 ივნისის 21 საათიდან 27 ივნისის 21 საათამდე ბათუმსა და მთლიანად აჭარაში მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, წვიმა. შესაძლებელია ელვა-ჭექა, დღისით დროგამოშვებით ზოგან ძლიერი.
იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მ/წმ-ში, დღისით ზოგან 17-22 მ/წმ-მდე.
ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:
- დღისით: 21 – 26 გრადუსი სითბო
ღამით: 13 – 18 გრადუსი სითბო
მაღალმთიან ზონაში:
- დღისით: 17 – 22 გრადუსი სითბო
ღამით: 5 – 10 გრადუსი სითბო
ზღვის ღელვა 3-4 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +24 გრადუსია.
სინოპტიკოსების ცნობით, 28 ივნისს ღამით და დღის პირველ ნახევარში აჭარაში მოსალოდნელია დროგამოშვებით წვიმა, ელვა-ჭექა.
ზოგან ძლიერი. მომდევნო ორ დღეს – 29 და 30 ივნისს უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება.