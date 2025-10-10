რეკლამა,სიახლეები

თიბისის შეთავაზებები სტუდენტებისთვის

10.10.2025 •
თიბისის შეთავაზებები სტუდენტებისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისის სტუდენტურ შეთავაზებებს კიდევ ერთი სიახლე დაემატა- 31 ოქტომბრის ჩათვლით, 18-23 წლის სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ ახალი თიბისი ბარათი, Wendy’s-ის, Subway-ის და Dunkin-ის ფიზიკურ ობიექტებში თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, 20%-იანი მომენტალური ქეშბექით ისარგებლებენ. კამპანიის პერიოდში, მათ ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარი დაუბრუნდებათ (სამივე ობიექტში ერთად). აღნიშნული შეთავაზების დეტალებისთვის ეწვიეთ ბმულს.

ახალი თიბისი ბარათის მფლობელი სტუდენტები (18-23 წელი) 20%-იანი ქეშბექ შეთავაზებით სარგებლობენ შერჩეული უნივერსიტეტების კაფეტერიებშიც:

  • საქართველოს უნივერსიტეტი
  • ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის | KIU შერჩეულ ობიექტში: პიკნიკი
  • ევროპის უნივერსიტეტი
  • კავკასიის უნივერსიტეტი | CU
  • კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის | GIPA შერჩეულ ობიექტში: გურმე
  • თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების კაფეტერიის შერჩეულ ობიექტებში: Meama, ნუში, მსუნაგი ფისო
  • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში | IBSU შეთავაზება ვრცელდება აგროჰაბში
  • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში | TSMU შეთავაზება ვრცელდება აგროჰაბში
  • ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი

შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველდღე, დეკემბრის თვის ბოლომდე, თუმცა მხოლოდ თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ ერთი მომხმარებელი თვის მანძილზე, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებს.

აიღეთ, ახალი თიბისი ბარათი და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული შეთავაზებებით.

სტუდენტების შეთავაზების დეტალური პირობები იხილეთ ბმულზე.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ავოკადო“ – როგორ იქცა პანდემიის დროს დაბადებული იდეა წარმატებულ ქართულ ბრენდად
„ავოკადო“ – როგორ იქცა პანდემიის დროს დაბადებული იდეა წარმატებულ ქართულ ბრენდად
თიბისი მობაილბანკით მოსწავლეებიც ისარგებლებენ
თიბისი მობაილბანკით მოსწავლეებიც ისარგებლებენ
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, ოქტომბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო
თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, ოქტომბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო
„მთავარია გჯეროდეს“ – ნიკა გეგენავას AI გზა ცნობისმოყვარეობიდან გამარჯვებამდე
„მთავარია გჯეროდეს“ – ნიკა გეგენავას AI გზა ცნობისმოყვარეობიდან გამარჯვებამდე

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 დეკემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 23 თებერვალი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 20 თებერვალი

რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან  10.10.2025
რა ხდება რუსეთ-უკრაინის ომში – ინტერვიუ გენერალთან 
ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს 10.10.2025
ბათუმის ცენტრში 5 სართული უკანონოდ ააშენეს – მერია დუმს
„საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს“ – ადვოკატი ბათუმელი მედროშის საქმეზე 10.10.2025
„საქმეში მტკიცებულება საერთოდ არ არსებობს“ – ადვოკატი ბათუმელი მედროშის საქმეზე
„მეუღლე დიალიზზე ჰყავს“ – 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახა მჟავანაძის ადვოკატი 10.10.2025
„მეუღლე დიალიზზე ჰყავს“ – 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული კახა მჟავანაძის ადვოკატი
„თავს მივიჩნევ ტყვედ“ – ტელეფონების ხელოსანმა გორიდან დაკავების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო 10.10.2025
„თავს მივიჩნევ ტყვედ“ – ტელეფონების ხელოსანმა გორიდან დაკავების შემდეგ შიმშილობა დაიწყო
„მივდივართ იმ წერტილამდე, როცა რეჟიმი მთლიანად დაექვემდებარება კრემლს“ – ბექა მინდიაშვილი 10.10.2025
„მივდივართ იმ წერტილამდე, როცა რეჟიმი მთლიანად დაექვემდებარება კრემლს“ – ბექა მინდიაშვილი