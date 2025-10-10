თიბისის შეთავაზებები სტუდენტებისთვის

თიბისის სტუდენტურ შეთავაზებებს კიდევ ერთი სიახლე დაემატა- 31 ოქტომბრის ჩათვლით, 18-23 წლის სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ ახალი თიბისი ბარათი, Wendy’s-ის, Subway-ის და Dunkin-ის ფიზიკურ ობიექტებში თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, 20%-იანი მომენტალური ქეშბექით ისარგებლებენ. კამპანიის პერიოდში, მათ ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარი დაუბრუნდებათ (სამივე ობიექტში ერთად). აღნიშნული შეთავაზების დეტალებისთვის ეწვიეთ ბმულს.
ახალი თიბისი ბარათის მფლობელი სტუდენტები (18-23 წელი) 20%-იანი ქეშბექ შეთავაზებით სარგებლობენ შერჩეული უნივერსიტეტების კაფეტერიებშიც:
- საქართველოს უნივერსიტეტი
- ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის | KIU შერჩეულ ობიექტში: პიკნიკი
- ევროპის უნივერსიტეტი
- კავკასიის უნივერსიტეტი | CU
- კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის | GIPA შერჩეულ ობიექტში: გურმე
- თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების კაფეტერიის შერჩეულ ობიექტებში: Meama, ნუში, მსუნაგი ფისო
- შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში | IBSU შეთავაზება ვრცელდება აგროჰაბში
- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში | TSMU შეთავაზება ვრცელდება აგროჰაბში
- ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი
შეთავაზებით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველდღე, დეკემბრის თვის ბოლომდე, თუმცა მხოლოდ თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ ერთი მომხმარებელი თვის მანძილზე, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებს.
აიღეთ, ახალი თიბისი ბარათი და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული შეთავაზებებით.
სტუდენტების შეთავაზების დეტალური პირობები იხილეთ ბმულზე.